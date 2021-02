Pašalić: Mljekarstvo u ekspanziji

U Republici Srpskoj lani je proizvedeno 7.000.000 litara mlijeka više nego 2019. godine, što pokazuje da je mljekarstvo u ekspanziji, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.

Pašalić je naveo da iznos premije na proizvodnju mlijeka ostaje nepromijenjen, s obzirom na to da je dovoljan i da mljekari u Srpskoj imaju desetak podsticajnih mjera - od regresiranog dizela, preko sredstava za nabavku junica i za izgradnju objekata, pa do onih za održavanje mehanizacije.

"Mi imamo smanjenje broja gazdinastava koji se bave proizvodnjom mlijeka, ali se ona ukrupnjavaju, tako da proizvodnja raste", izjavio je novinarima Pašalić tokom današnje posjete gazdinstvu Željka Ercega u dobojskom naselju Bukovica Mala.

On je ocijenio da je mljekarstvo možda najsloženija poljoprivredna porizvodnja koja zahtjeva stalan angažman, ali da se od nje može pristojno živjeti, što resorno ministarstvo prepoznaje i stimulativno podržava.

Pašalić je naveo da je budžet Republike Srpske u protekle dvije godine kreiran da na raspolaganju ima 75.000.000 KM namijenjenih za agrar, sredstva koja su na poziciji Agencije za agrarna plaćanja.

"Svake godine pokušavamo da nađemo i druga sredstva. Prošle godine smo intervenisali sa 10.000.000 KM iz Kompenzacionog fonda za otkup povrća i mesa", izjavio je Pašalić i naveo da je mljekarstvo samo prividno povlašteno u odnosu na druge sektore jer generiše sve druge proizvodnje.

On kaže da se na godišnjem nivou u okviru proizvodnje mlijeka samo za premiju izdvaja 28.000.000 KM, od ukupno 75.000.000 KM sredstava agrarnog fonda.

Pašalić je naveo da je prošle godine nabavljeno osam atuomatizovanih robota izmuzišta.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić kaže da je sinergija republičke i lokalne vlasti može podstaći mlade da se odluče za ovaj vid proizvodnje i naveo da je Gradska uprava prošle godine obezbijedila podsticaj po svakom muznom grlom, sa namjerom da to postane trajna kategorija.

Proizvođač mlijeka Željko Herceg kaže da sa 30 muznih grla dnevno proizvode 500 litara mlijeka koje isporučuje mljekari u Kozarskoj Dubici.

On kaže da je zadovoljan premijama na mlijeko za koje kaže da se uredno uplaćuju.

"Moje mlijeko sa PDV-om iznosi 63 feninga plus premija od 25 feninga, koja je solidna. To je, dakle, ukupno 87 feninga, ali uvijek to zavisi od parametara i masnoće", izjavio je Herceg.

On se zahvalio za podsticajna sredstva Vladi Srpske i Gradskoj upravi Doboj, zahvaljujući kojima je kupio mehanizaciju i proširio neophodnu ifrastrukturu, te najavio nova proširenja.

Herceg kaže da domaćinstvo registrovano 2014. godine i da, osim mlijeka, proizvodi stočnu hranu i prodaje i meso.

Današnjoj posjeti prisustvovao je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu minitara Staša Košarac.