Ove dvije nacije su najbolje "iskoristile" korona krizu, bogatstvo raste iz dana u dan

Bogatstva domaćinstava u Kini i Indiji ponajviše prkose tom "trendu". Prema studiji, 2019. je bila dobra godina u pogledu stvaranja bogatstva. Ukupno globalno bogatstvo poraslo je za 36,3 biliona dolara, dok se bogatstvo po jednoj odrasloj osobi povećalo za 8,5 procenata u poređenju sa 2018.

To je ujedno pomoglo da se ublaže posljedice kovid-19 udarca. Uprkos previranjima na berzi, zabilježenim na proljeće 2020, bogatstvo domaćinstava sada je malo iznad nivoa zabilježenog na početku godine, navodi se u izvještaju. Akcije vlada i centralnih banaka pomogle su u ublažavanju posljedica pandemije, jer se globalno bogatstvo oporavilo od početnog pada u prvom kvartalu godine, te sada iznosi skoro 400 biliona dolara.

- S obzirom na štetu koju je kovid-19 nanio globalnoj ekonomiji, čini se nevjerovatnim što je pojedinačno bogatstvo prošlo relativno neoštećeno - kaže ekonomista Entoni Šoroks, jedan od autora izvještaja "Credit Suisse" banke.

