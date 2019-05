Otvoren novi savremeni market trgovačkog lanca "Tropik"

Danas je u 8 časova otvorena nova poslovna jedinica trgovačkog lanca Tropic, druga po redu u Gradišci, na adresi Dejtonska 6a. Market zapošljava 98 radnika, prostire se na 1 800 kvadratnih metara i nudi asortiman od preko 18 500 artikala.

Trgovački lanac Tropic postao je prepoznatljiv po tome što na jednom mjestu spaja market, tržnicu i restoran u jednu cjelinu, a posebno je orijentisan na svježe odjele: gotova jela, pekarske i poslastičarske proizvode, voće, povrće, meso i ribu. Više od 120 receptura smjenjivaće se na samouslužnoj vitirni sa gotovim jelima, koja su kupcima dostupna po jedinstvenoj cijeni.

Po istom principu funkcionišu i samouslužne vitrine sa salatama, supama, čorbama i pizzama. Za ljubitelje slatkog zalogaja, u ponudi Tropic marketa Gradiška nalazi se preko 70 vrsta torti i poslastica. Poseban kutak marketa čini prijatni ambijent prostora za konzumaciju „Sjedi i jedi” u kojem će kupci moći da se prepuste uživanju u slatkim i slanim užicima iz Tropic razvojne kuhinje. Za najmlađe, tu je i Tropic igraonica.

„Krajem 2016. godine otvorili smo prvi market rađen po novom konceptu, Tropic centar u Bijeljini. Svaki naredni market je izazov za sebe, ali dobro uhodana ekipa i timski rad nikad ne iznevjere, a rezultat svega toga je savremeno uređen market, koji kupcima donosi jedinstveno iskustvo kupovine,” navela je Aleksandra Marković, portparol trgovačkog lanca Tropic.

Na dan otvaranja, kupcima su pripremljena brojna iznenađenja i pokloni. Za prvih 3 000 kupaca Tropic je pripremio cekere i šolje, dok će svaka kupovina preko 50 KM biti nagrađena poklon paketom. Svaki 100. kupac obaviće besplatnu kupovinu, a posebna akcijska ponuda u novootvorenom marketu važiće do 13. juna. Najmlađe posjetioce očekuje zabavni program u periodu od 17:30 do 19:30 i kutak za fotografisanje, a druženje će upotpuniti i slavljenička torta te degustacije slatkih i slanih proizvoda iz Tropic kuhinje.

Domaćinska atmosfera, prijatan ambijent i ljubazno osoblje učiniće da se svako ko posjeti novi Tropic market u Gradišci osjeća kao kod kuće. Radno vrijeme marketa je od 7 do 22 časa od ponedjeljka do subote i od 8 do 15 časova nedjeljom.