Osam zlatnih i dvije srebrne medalje za kvalitet brendova AS GROUP FOTO

Osam zlatnih i dvije srebrne medalje za kvalitet brendova AS GROUP na Gradačačkom sajmu dodijeljeno je trećeg dana na 45. po redu Međunarodnom sajmu šljive koji se i ove godine održavao u Gradačcu od 29. avgusta do 1. septembra. Domaćin zajedničkog štanda brendova AS GROUP bila je kompanija Swity d.o.o. iz Gradačca, na kojem su osim brendova ove kompanije svoje proizvode izložile i ostale članice prehrambene divizije Grupacije; "Klas", "Sprind", "Vispak", "Mak Zara", "AC Food", "AS Jelah" sa svojim brendovima "Kent i Master", "Oaza", "Solana Tuzla", te "Mlin" i pekara d. d. "Ljubače" Tuzla.

Kompanija "Swity" d.o.o. je na ovogodišnjem sajmu osvojila tri zlatne medalje za kvalitet svojih proizvoda, a dobitnici su "paprika fileta žuta" 720ml, "džem šipak" 370 gr. i "Swity" sok jabuka 100 odsto 1l. Ispred kompanije "Swity" d.o.o. medalje su preuzeli Ajša Bektašević, šefica proizvodnje i Isad Đedović iz službe za kontrolu. “Do izražaja je i ovaj put došao kvalitet sirovina koje koristimo, a o kojima vodimo brigu zajedno sa mrežom naših farmera. Svi naši proizvodi se proizvode po tradicionalnim recepturama iz ovog kraja i po najvišim normama proizvodnje zdrave hrane. Posebno raduje činjenica da smo i ovaj put ocijenjeni najvišim ocjenama od jedne domaće eminentne naučno-obrazovne institucije kakva je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu”, izjavio je Isad Đedović, šef službe za kontrolu kvaliteta. Uz "Swity", medalje kvaliteta su osvojile i Mlin i pekara d.d. "Ljubače", "Solana" Tuzla i "Klas" Sarajevo. Zlatne medalje pripale su proizvodima "hrono hljeb" i "pšenično brašno T500" kompanije Mlin i pekara d.d. "Ljubače", "Klasovim" proizvodima; pecivo pakovano "Cabata" 280gr i pecivo pakovano "Mini Baget" 300gr, kao i "Do Do" začin 250gr "Solane" Tuzla.



Srebrne medalje za kvalitet dodijeljene su visokoproteinskom hljebu Mlin i pekara d.d. "Ljubače" i "Klasovom" pecivu pakovano - "zemička" 480gr.