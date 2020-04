Odgovor "Prointera" na prozivke direktora kompanije "Boksit" Milići

Nije tajna da se mnogi odavno takmiče ko će izmisliti sočniji naslov u medijima i od činjenica izabrati samo ono što njegovom šefu odgovara - poruka je iz kompanije "Prointer" nakon prozivki Rajka Dukića, direktora kompanije Boksit Milići na račun ove kompanije koje se kako kažu iz "Prointera" graniče sa naučnom fantastikom.

U nizu sličnih optužbi i napada, "Prointeru" se, ovih dana, spočitava i što je kao član, a ne nosilac konzorcijuma, bio najpovoljniji ponuđač u projektu izbora stručne institucije za tehničke preglede vozila u Republici Srpskoj. Osim činjenice da kompanija "Prointer" nije glavni nosilac posla već Centar za automobilsko inženjerstvo, niko od zabrinuto-zainteresovanih za taj projekat nije upitao da li će, šta, i na koji način, finalni proizvod tog projekta poboljšati u oblasti tehničkog pregleda o čijem značaju ne treba posebno govoriti.

Zato je najvažni kažu bilo staviti "Prointer" u prvi plan i izmisliti cifru od 20 miliona maraka

"Baš za tih 20 miliona uhvatio se vlasnik i predsjednik kompanije “Bokist” iz Milića, o čijim milionima je bespredmetno govoriti. Rajko Dukić čak ih naziva sredstvima Vlade koje će, prema njemu, izgleda odmah da dobije ''Prointer''. Moderno je da nas blate, pa je i Dukić odlučio da nas cipelari. Koliko god nam takva vrsta komunikacije nije svojstvena, nemoguće je oćutati na prozivke čovjeka čije će rukovođenje kompanijom i brojnim povezanim firmama u Milićima, ostati upamćeno po dosad nezapamćenim potezima prema zaposlenima", navode iz Prointera.

Posljednji u nizu “poteza za pamćenje” svakako je korišćenje aktuelne situacije za zabranu proslavljanja krsne slave za čije je kršenje zaprijećeno suspenzijom, navode iz Prointera.

"U svojih pet godina, kompanija "Prointer" donirala je milionska sredstva koja mnoge kompanije u te svrhe nisu dale ni za 20 godina postojanja. Od stipendija studentima od kojih su neki stigli do Sorbone i sportista koji su stigli na prestižna takmičenja, do sponzorstva brojnih naučnih, poslovnih, sportskih i kulturnih manifestacija koje su bile na korist široj društvenoj zajednici", ističu iz ove firme.

Zapošljavamo više od stotinu stručnjaka i spremni smo da pomognemo svojim radnicima što se za Dukićeve zaposlene baš i ne može reći, navedeno je u saopštenju.

Iza Dukića i “Boksita” koji se hvali poštenjem u ovom trenutku ostalo je više od pola miliona maraka neizmirenih poreskih obaveza, kao i sumnje da ljekari iz specijalističke bolnice “Boksit” plate dobijaju u kovertama i na ruke. Radnicima svoje kompanije je brže-bolje već za mart smanjio plate za 30 odsto. Uprkos tome, Rajko Dukić je digao bunu i zbog odluke da tokom pandemije medicinski radnici u Republici Srpskoj dobiju po hiljadu maraka, jer se tako prazni budžet koji “mi u Boksitu punimo”.

"Zaposlenima se u Dukićevim firmama prijetilo i ranije – ukoliko daju otkaz zbog odlaska na rad u inostranstvo, otkaz će dobiti i članovi njihovih porodica; ukoliko 30 odsto plate ne potroše u okviru kompanije, taj dio plate dobiće u bonovima; ukoliko su pušači, plata će im biti smanjena za vrijeme koje su proveli na pauzi. Prvi čovjek Boksita je posebno ostao upamćen po tome što je svoje zaposlene poslao na poligraf, sumnjajući da odaju poslovne tajne...i on, ali i mnogi drugi “kontrovezni biznismeni” koji se “takmiče” u milionskim dugovanjima prema državi (neki su dogurali i do 15 miliona KM), u svakom trenutku spremni da iz rukava izvuku Prointer, valja ih podsjetiti da je, što se njih tiče, ćutanje zlato", navode iz Prointera.

Zato su ćutali oni koji to ne bi trebalo da rade, kažu iz "Prointera" pa se tako u mnogim tekstovima i tv prilozima nikada nije zavirilo do kraja. Posebno u činjenicu da je svaki posao iza koga stoji ''Prointer'' doveden do kraja i da nikada njegov kvalitet nije osporen.