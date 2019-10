Od hektara kupusa zaradi se 10.000 evra, ali samo ako zasadite i krompir

Mještani Glogonja kod Pančeva poznati su po povrtarstvu. Trenutno je aktuelno sječenje kupusa, a Glogonjci kažu da je rod dobar, pa očekuju i zaradu.

Ranije sorte već su stigle, dok će pojedini sačekati još desetak dana. Ove godine pod kupusom je u tom mjestu oko 100 ha. Godina je bila takva da je bilo potrebno mnogo zalivanja, prskanja protiv plamenjače i crva, ali je rod dobar.

"Ovo su malo ranije sorte, vegetacija je 75 dana. Imam dve sorte ekskalibur i potomak, one su najbliže futoškom kupusu, imaju tanak list i brzo i lako se kisele", kaže Branislav Mladenović iz Glogonja, dok Milan Jaćimovski dodaje da kupus nije veliki, ali ima težinu.

Većina povrtara u Glogonju sadi krompir i kupus. Od krompira pokrivaju troškove, a od kupusa ostaje zarada i to je računica kojom se godinama vode. Trenutno je cijena tog povrća od 20 do 30 dinara (30 do 50 pfeninga).

"Kao drugi usev ostvaruje solidnu zaradu. Imam oko 6.000 korena kupusa, toliko mogu da prodam, tako da, pošto je drugi usev, nakon krompira, ostaje čista zarada", kaže Mladenović.

Saša Milosavljević tvrdi da, ako je cijena kao što je sada, može da se zaradi:

"Na jednom hektaru sa ovim rodom zarada će biti oko 1,5 milion dinara, oko 12.000 EUR. Ako su troškovi 2.000 EUR, može da se zaradi baš lepo".

Glogonjanci kupus prodaju uglavnom na pijacama u Beogradu i Pančevu, imaju i stalne kupce na veliko, pa za plasman nisu zabrinuti, a po kvalitetu su odavno poznati.

(Telegraf.rs / Ekapija)