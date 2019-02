OC "Jahorina" jedno od najuspješnijih javnih preduzeća u Srpskoj VIDEO

Sa tri i po miliona maraka dobiti OC "Jahorina“ svrstava se u red najuspješnijih javnih preduzeća RS. Ranije je bio akumuliran gubitak 22 miliona maraka, ali je Vlada RS odlučila da prije dvije godine da posljednju šansu olimpijskoj ljepotici sa novim timom ljudi.

Hrabra odluka Vlade i angažovanost novog tima stručnjaka, za samo pola godine dala je rezultate i to one milionske. Uveo se red u OC, menadžment nije okretao glavu od problema, već se uhvatio u koštac sa njima, a dvije godine nakon toga stižu i prvi rezultati. Prvi u regionu dočekuju skijaše, a zadnji ispraćaju.

“Sa jednim ozbiljnim marketing planom nastupili na tržištima ne samo bivše Jugoslavije, nego i Evrope, privukli veliki broj skijaša, moram reći da smo imali i dosta sreće, imali smo dvije zime sa dosta snijega, uspjeli završiti sistem za vještačko osnježavanje, podigli cijenu ski pasa, ali istovremeno i kvalitet usluge, to je sve rezultat hrabrih odluka koji su donijele rezultat koji sad imamo nakon dvije godine", Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora OC “Jahorina“.

“Na današnji dan imamo 191 hiljadu skijaša koji su bili na Jahorini, i ako samo uzmemo prosjek, mada ja mislim da svako od njih ostavi više od 500 maraka, kada kupi ski pas, smještaj, restoran, ski rentu, onda mi dođemo do iznosa da je do današnjeg dana, u ovoj sezoni se slilo ovdje na Jahorinu 100 miliona maraka, sad zamislite koji je to iznos za RS, ja mislim da to nije malo", kaže Dejan Ljevnaić, direktor OC “Jahorina".

Na globalnom nivou je manji broj skijaša za 4 odsto. Za dvije godine Jahorina bilježi porast za 3, 5 odsto. Nova povećanja ski pasova donijela su uslove za besplatno skijanje djece sarajevsko-romanijske regije, a uskoro i cijele RS.

“Kao što znate Jahorina je skup sport i zbog toga smo odlučili da svoj djeci Sarajevsko-romanijske regije obezbijedimo besplatno skijanje. Kako budemo dizali cijene, a planiramo ići ćemo da obezbijedimo svoj djeci RS besplatno skijanje. I turisti koji dolaze na Jahorinu moraju da plate onaj nivo usluge koji se očekuje. Ski pas je trenutno 50 odsto od cijene na Kopaoniku, parking je 50 odsto od cijene u Sarajevu što znači da te cijene nisu na nekom velikom nivou, nego ljudi nisu navikli da plaćaju ništa. Na Jahorini se parkirao gdje je ko htio, kupovao se ski pas 10 odsto od vrijednosti, zato sad podizanje cijena, ja razumijem iritira ljude, ali ljudi moraju da znaju da OC je javno preduzeće koje je odgovorno prema Vladi i mi moramo poslovati pozitivno, ovo je samo biznis i ništa više”, ističe Elek.

U OC tvrde da Jahorina vrijedi kao stotinu fabrika. Uz disciplinu i princip rada od olimpijske ljepotice može da živi čitava regija.

“Od žičare živi hotel, žive ugostitelji, žive ski škole, žive ski rente, autoprevoznici, taksisti, oni koji prodaju zemlju, jer cijena skače, žive oni koji grade, jer su ovdje sve domaće firme, žive oni koji proizvode sir, kajmak, meso, samo treba da se dobro planira i da se gleda minimum tri godine unaprijed", rekao je Ljevnaić.

Zimski turizam dostigao je, za sada, svoju rekordnu i istorijsku posjećenost. Vratila se na ljestvicu svjetske destinacije. Ono na čemu će se sada raditi punom parom jeste investiciona ulaganja. Izgradnja Gondole je najveći projekat, ali i ljetni sadržaji. RS će na Jahorini dobiti najduži rojalkoster u ovom dijelu Evrope, dječiji poligon na Poljicama, skijanje na vodi, na vrhu Jahorine i izgradnja restorana. Po završetku zimske sezone, najveće gradilište biće na planini, jer je već najavljena izgradnja novih hotela.