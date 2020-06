Obrađeni svi pristigli potpuni zahtjevi za isplatu najnižih plata za april

Poreska uprava je obradila sve pristigle potpune zahtjeve za isplatu najnižih plata za april. Podaci poreskih obveznika kojima je tokom pandemije bio zabranjen ili su prestali sa radom, proslijeđeni su Ministarstvu finansija koje vrši isplate.

Sredstva za te namjene su već obezbijeđena. I dalje se, kaže direktor Poreske uprave, suočavamo sa velikim brojem nepravilno popunjenih zahtjeva. Rok za predaju ističe 10. juna.

"Mi smo sa današnjim danom obradili oko 7.000 zahtjeva za mejsec april što se odnosi na iznos preko 22 miliona maraka i oko 30.000 radnika. Aktivnosti nastavljamo i dalje, smatramo da ćemo u roku od 10.ili 12.juna završiti sve pristigle zahtjeve za mjesec april. Oni zahtjevi koji ne ispunjavaju uslove proslijedićemo dalje nadležnim ministarstvima kako bi mogli to pravo da ostvare privredni subjekti u skladu sa Uredbom od dodjeli sredstava privrednim subjektima zbog smanjenog obima poslovanja iili privremenog prestanka rada", rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Uredbom kojom je odlukama Republičkog štaba zabranjen rada obuhvaćeno je 41.000 radnika, gdje će novac direktno ići na njihov račun, pojasnio je predsjednik Vlade. Druga Uredba, kaže Radovan Višković, koja se odnosi na one kojima je obim poslovanja bio smanjen ili su djelimično prestali sa radom obuhvata više od 30.000 radnika.

"Tako da po procjeni našeg resornog ministarstva za privredu sad će biti obuhvaćeno skoro 6.000 privrednih subjekata i negdje skoro 35.000 radnika. Znači na ovih 41.000 dodajemo i tih trideset i nešto hiljada. S tim da ovih trideset i nešto po ovoj današnjoj uredbi novac se uplaćuje privrednom subjektu, a ne radniku na tekući račun", istakao je Radovan Višković, predsjendik Vlade Republike Srpske.

Ono što je obećano, to je i urađeno, poručio je direktor banjalučke fabrike obuće "Bema". Za 1.200 radnika isplaćen je minimalac, porezi i doprinosi za april - u vrijeme kada "Bema" nije poslovala. Za to je Vlada izdvojila 750.000 maraka. Umičević upozorava one koji šire dizinformacije o neisplaćivanju minimalaca, da imenuju privrednike i radnike.

"Veliko je to, pare su to, treba dati penzije, treba dati plate policiji, doktorima, svima, ali evo Vlada je sve to uradila. Slušam na telviziji kako se ovi nekakvi bune iz opozicije, nije ovo, nije ono. Treba reći ime i prezime kome nije dato. Prvo kad si predao, ispunjavaš li uslove. Ja sam jako zadovoljan i zahvalan. Da nije bilo toga mi bismo morali 500 radnika otpustiti", naglasio je Marinko Umičević, direktor Fabrike obuće "Bema".

Mjerama Vlade zadovoljni su i poslodavci. Najvažnije je, kažu, da nije došlo do otpuštanja radnika. Brojke pokazuju da se broj nezaposlenih smanjio u odnosu na početak pandemije.

"Pored ogromnog posla koji je Poreska uprava imala i naše knjigovođe su imale ogroman posao, tako da u narednih sigurno mjesec dana će ovaj cjelokupan proces biti završen na neko obostrano zadovoljstvo. Mislim da su poslodavci u početku bili u strahu da li će sva obećanja biti ispunjena, međutim sa svih strana stižu poruke zadovoljnih poslodavaca da je to bila realno i moralna i materijalna pomoć u vrlo teška tri mjeseca", istakao je Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca.

Poreska uprava je već počela sa zaprimanjem zahtjeva za pomoć privrednicima za maj. Ovo se odnosi na one privrednike kojima je bio zabranjen rad u maju. Potrebno je da podnesu pisanu izjavu sa zahtjevom za uplatu poreza i doprinosa ili najniže plate u zavisnosti od dužine trajanja zabrane rada u tom mjesecu.