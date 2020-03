Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da će do kraja godine biti redovno isplaćivane sve obaveze iz republičkog budžeta.

Vidovićeva smatra da će Vlada morati obezbijediti određena sredstva za pomoć privredi, kao i da će biti potrebno uvesti grejs periode za poslovne subjekte.

Prema njenim riječima, posljedice virusa korona na privredu sigurno će biti negativne i nemoguće je da kompletna situacija bude ublažena i da se svakom da 100 odsto onoga što je izgubljeno.

"Ali, najvažniji su životi i mislim da se u ovom momentu to jako dobro radi u Srpskoj i velika zahvalnost ide svim medicinskim radnicima, Ministarstvu zdravlja i ministru /Alenu Šeraniću/ kako to dobro rade, jer nam je to u ovom momentu najvažnije", rekla je Vidovićeva za ATV.

Ona je podsjetila da je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske uvela moratorijum za plaćanje obaveza u naredna tri mjeseca, a nakon ta tri mjeseca će biti sagledano stanje i onda će se vidjeti kojim tempom privredni subjekti koji treba da nastave da rade i uvećaju svoju proizvodnju, mogu vraćati svoje obaveze.

Vidovićeva je navela da u tom kontekstu postoji način produženja roka otplate, načini reprogramiranja obaveza.

"Ima mnogo načina u bankama da se takve obaveze dovedu na nivo da ih privredni subjekti mogu izdržati", rekla je Vidovićeva.

Ona je ukazala i na današnju odluku Vlade Republike Srpske prema kojoj su obaveze, koje se do 31. marta moraju prijaviti Poreskoj upravi Srpske, produžene za mjesec dana da se ne bi u Poreskoj upravi stvarale gužve.

Vidovićeva je naglasila da će svi dalji potezi u smislu poreske politike biti preduzimani u zavisnosti od toga kakva će biti situacija.

"Mi ćemo vidjeti kakvo će biti stanje, ko će biti najviše pogođen. U ovom momentu znamo da su najviše pogođeni prevoznici, turizam, privredni subjekti koji vrše izvoz, kao i oni koji uvoze sirovinu. Svi oni će doći u određene probleme i onda ćemo zajedno sa njima vidjeti šta to možemo razriješiti, šta možemo odgoditi", navela je Vidovićeva.