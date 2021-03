Novi logo Amazona neke podsjeća na Hitlera, drugi kažu da je to glupost

Korisnici Tvitera predlažu kompaniji Amazon da preispita svoj dizajn, jer prema nekima izgleda poput Adolfa Hitlera. Novi logo sadrži logotip kompanije, osmjeh, kao i plavu traku na vrhu, što predstavlja kutiju za isporuku.

Međutim, upravo ta plava traka mnoge asocira na prepoznatljive Hitlerove brkove.

Reakcije na društvenim mrežama ubrzo su postale viralne.

Amazon isn't pulling any punches with it's new Hitler-stache logo, eh? https://t.co/FtIpEsQNQA

— Dattmay (@dattmay) January 26, 2021