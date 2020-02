Nova kreditna linija direktno usmjerena na razvoj privrede

Stižu nove olakšice za poslodavce u Republici Srpskoj. Uz pomoć nove kreditne linije Investiciono-razvojne banke, moći će povoljnije i lakše do nove tehnologije. Za to bi mogli podići iznose od 30.000 do 5.000.000 KM. One koji se odluče za ovo čeka i niža kamatna stopa, koja je sada 3%.

Ove kredite će moći otplaćivati 12 godina, uz dvije godine grejs perioda. Iz Unije udruženja poslodavaca Srpske kažu da će im nova kreditna linija i više nego dobro doći. “Investicije u privredi traju od pet do sedam godina ova kreditna linija od 12 godina će faktički omogućiti da u jednom momentu dobijemo dva investiciona ciklusa čime ćemo značajno popraviti stanje u tehnološkom zaostatku naše privrede. Posebno je to značajno u situaciji kada imamo sve veći nedostatak radne snage i veoma slabu konkurentnost privrede”, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Trivić. Nova kreditna linija direktno je usmjerena na razvoj privrede, te povećanje njene konkurentnosti, poručuju iz IRB-a. Svoju maržu su snizili na 0.5%, dok preostalo, odnosno 2,5% je marža poslovne banke. “Mišljenja smo da su to dovoljno velika sredstva koja bi mogla značajno uticati da naša privreda postane konkurentnija i da može na tržištu da se postavi kao konkurentna”, kaže v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je uticala da ova kreditna linija zaživi. To će, kaže ministar privrede i preduzetništva, pomoći privrednicima da ostvare bolje rezultate kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. “Uspjeli smo da obezbijedimo ova sredstva uz dogovor sa našim partnerima, prije svega Unijom udruženja poslodavaca i generalno sa našom privredom kako bi obezbijedili povoljnije kamatne stope, koji će biti u mogućnosti da naša privreda koristeći ih obezbijedi nabavku novih tehnologija u svojim proizvodnim postrojenjima i na taj način budu konkurentniji i produktivniji”, kaže ministar privrede i preduzetništva Srpske, Vjekoslav Petričević. Kako pomoći realnom sektoru, bila je i jedna od tema današnje proširene sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a. Predsjednik te stranke Milorad Dodik kaže da je dio preduzeća u tom sektoru ranije povukao teške kredite sa visokim kamatama i do 5-6% što je opteretilo njihovo poslovanje. Zato će tražiti da kamatne stope budu još niže. “Mi smo danas razgovarali da za one kredite koje je Investiciono-razvojna banka ranije plasirala i koje će plasirati ubuduće, kada dođu do korisnika u realnom sektoru bude smanjena kamata koja je ranije bila 2,5 do tri odsto, da sada bude 0,5 % od IRB-a prema poslovnim bankama", kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. To će omogućiti da se, tvrdi Dodik, prepolovi kamatno zaduženje preduzeća u realnom sektoru. Biće još novih mjera. Slijedi tehnološka obnova. Za to će, uz pomoć Srbije, biti obezbijeđena značajna sredstva, tvrdi Dodik.