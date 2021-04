Nikad više zahtjeva za kapitalne investicije

Duplo više zahtjeva, u odnosu na prije dvije godine, za podršku investicijama u poljoprivredi, stiglo je na adresu Ministarstva. Čak oko 2.000 poljoprivrednika iz cijele Srpske javilo se na javni poziv. Svi oni žele da ostvare podsticaj od 30 odsto na sredstva uložena u nabavku novih mašina, opreme, grla stoke, izgradnju objekata.

"Što se tiče našeg budžeta mi imamo odvojeno 8,5 miliona maraka. Međutim, ovo znatno premašuje tu cifru nemalo je duplo za sada. To su još uvijek sirovi podaci, tako da ne možemo izalziti sa detaljnim informacijama, ali vjerovanto će u narednih 10 do 15 dana će se donijeti konačan odluka, šta će se dalje rješavati vezano za to", izjavio je Predrag Sladojević, direktor Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.

Pozitivnom odgovoru iz ministarstva nada se Boro Topolović, povrtlar iz Nove Topole kod Gradiške. Majstori privode kraju radove na višenamjenskom objektu, u kome će pod jednim krovom biti - skladište za povrće, tovilište za svinje i prostor za robotizovanu mješaonu hrane. Slabija prodaja povrća prošle jeseni, natjerala ga je kaže na ulaganje.

"Cijena, tu negdje sa završnim radovima izaći će 170.000 maraka. Ja se inače bavim povrtlarstvom, proizvodnjom krompira, luka, kupusa i lubenice. Međutim, vrijeme dolazi da je to već loše su cijene, teška je prodaja, skupi ulozi. tako da pomalo se preorijentišem na stočarstvo, a ujendo i skladište ono povrća što bude bilo da mogu u skladištiti", rekao je Boro Topolović, poljoprivrednik.

Poljoprivrednici u Srpskoj, posljednjih godina odlučuju se da više ulažu u različitu opremu, sisteme i objekte, jer na taj način smatraju da će doprinjeti sosptvenom razoju, ali i opstanku na tržištu.tako je ove godine na adresu Ministarstva pristiglo čak tri zahtjeva za kupovinu različitih robotizovanih sistema.

Jedan takav, i to za mužu krava, prošle godine je u svoju štalu instalirao Radomir Tošić, iz Elezagića kod Nove Topole. Posljednja riječ tehnologije u mljekarstvu vrijedna je 300.000 maraka.

"Zamjenjuje radnu snagu, vrši pranje krava, prije muže dezinfekciju, izmuzanje prvih mlazova, mužu krava, dezinfekciju poslije muže, dohranjivanje po proizvodnji koncentrovanom hranom. Ako se pojavi šta bolje i modernije, ići ćemo i na to, odustati nećemo. Krenuli smo u ovu proizvodnju, to je porodično zanimanje", kaže Radomir Tošić, iz mjesta Elezagići kod Gradiške.

Uprkos pandemiji, poljoprivrednici u Srspkoj se bore da opstanu, više i pametnije ulažu u svoju proizvodnju. Broj pristiglih zahtjeva za podršku govori da će komisija imati težak zadatak da rasporedi raspoloživa sredstva.