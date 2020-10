Nekoliko važnih projekata u Srpskoj biće realizovano sredstvima EU

Nekoliko važnih projekata u Republici Srpskoj biće realizovano sredstvima Evropske unije namijenjenim zemljama Zapadnog Balkana, kaže to srpski član Predsjedništva Milorad Dodik.

Novac će biti uložen u infrastrukturu, digitalizaciju, ali i obrazovanje. Odluku o tome šta će se tačno raditi donijeće tijela Evropske unije, kaže Dodik. Kada je riječ o Republici Srpskoj biće obuhvaćena tri programa.

"Jedan je dio auto put na koridoru 5C od Doboja do Vukosavlja, pruga od Doboja preko Tuzle do Zvornika, vrlo je važno da su se odvojila sredstva za završetak puta koji treba povezati put Šćepan polje i Foča, milsim da će i to u taj paket ući", rekao je Dodik.

Procjena je da direktne investicije u ove projekte treba da produkuju stopu rasta od 3,5 odsto. To je ono najznačajnije za zemlje zapadnog Balkana, kaže predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

“To je ono što je najznačajnije za zemlje Zapadnog Balkana i sve koje živimo tu da dođe do investicionog ciklusa i pretpostavke su da bi ta sredstva mogla u ekonomskom i svakom drugom smislu da preporode zemlje Balkana i to je najbitnije”, rekao je Nikola Špirić.

Ono što je posebno važno jeste i transprentnost trošenja novca. U Uniji nisu do sada bili zadovoljni načinom kako su pojedine zemlje trošile taj novac. Kada je riječ o BiH, da bi sve bilo transparentno neophodan je novi Zakon o javnim nabavkama.

"Taj zakon o javnim nabavkama u kome je stav Evropske komisije, da, mi vama omogućavamo 9 milijardi evra, grand sredstava, ali mi želimo da se taj novac javno i transparentno troši u skladu sa najbolji praksama javnih nabavki ali da to prati zakone za sve", kaže Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara.

Da je za BiH neophodan novi Zakon o javnim nabavkama, smatra i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Jasno je kaže da je sadašnji zakon jer je nametnut od strane visokog predstavnika i kao takav zarobio i BiH i privredu. Kako kaže zakon mora biti promijenjen, ali na način da odražava potrebe stanovništva.