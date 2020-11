Ne propustite posebnu ponudu na tržištu – Gotovinski krediti uz dupli dobitak

Kada je u pitanju ugovaranje kredita, većina nas će bez obzira na svoje svakodnevne potrebe ili način života, odabrati onu banku koja u datom trenutku može ponuditi najpovoljnije uslove ili najviše pogodnosti za klijenta. Zbog dobrih uslova, ne predstavlja nam problem prošetati par minuta do udaljenije poslovnice, sačekati par minuta u redu u banci, jer smo svjesni da ćemo uz povoljnije uslove uštediti novac. No, ovaj put ne morate ni to – dovoljno je za kredit aplicirati online (putem interneta) ili se za posebnu ponudu prijaviti putem Facebook-a ili telefona.

Upravo takva ponuda, koja će klijentima sigurno osigurati dodatnu vrijednost, je i dio rođendanske proslave Addiko banaka u Bosni i Hercegovini. Addiko Bank za cilj ima osigurati jasno i jednostavno bankarstvo, te svojim klijentima obezbijediti konkretne prednosti: kvalitetu umjesto kvantitete, lakše donošenje finansijskih odluka, pouzdanu uslugu i predanu banku na svojoj strani. Za 4. godišnjicu dolaska Addiko brenda u Bosnu i Hercegovinu pripremljen je i poseban poklon klijentima, a to je rođendanski Addiko Red Week: ponuda kredita bez troškova obrade i kamatne stope na kredite niže za 20%! Ukoliko ste i vi među onima koji pri ugovaranju kredita najveći značaj ipak daju najpovoljnijim uslovima, ova ponuda kredita, za koje možete aplicirati od 02. do 06.11.2020. godine, je trenutno najbolja finansijska ponuda na bh. tržištu nenamjenskih gotovinskih kredita. Pridružite se rođendanskom slavlju Addiko banaka u BiH, i poklonite sebi čak 20% nižu kamatnu stopu! Addiko Blic gotovinski kredit odobrava se do 50.000 KM, na period do 10 godina, samo uz ličnu kartu, za svega 30 minuta, te samo jednu posjetu banci ili aplicirajte putem web stranice, a samo u periodu Addiko rođendanske sedmice – bez troškova obrade i značajno nižu kamatu. Više informacija o Addiko kreditnoj ponudi, karticama, kao i ostalim informacija o Banci i njenim proizvodima i uslugama, potražite na www.addiko.ba ili u bilo kojoj poslovnici Addiko banaka u BiH.