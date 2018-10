Najduži let u istoriji: Bez zaustavljanja 15.348 kilometara

Nakon 18 časova i 45 minuta i pređenih 15.348 kilometara njihov „erbas A350-900ULR“, koji je poletio iz Singapura, sletio je u Njujork.

Avion je poletio sa aerodroma „Čangi“ i prevalio nevjerovatnih 15.348 kilometara dok nije sletio na pistu aerodroma „Njuark“, na koju je sletio u 5.24 ujutru po lokalnom vremenu.

Singapore Airlines longest flight SQ22 to touch down in #NewYork this morning https://t.co/Uv413qO0Qw pic.twitter.com/DStXDl7rrT

— AirLines Flash (@AirLines_Flash) October 12, 2018