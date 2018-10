Nacrt budžeta uskoro pred Vladom

Vlada Srpske će ovih dana usvojiti nacrt budžeta za iduću godinu, i sljedeći korak su pregovori sa socijalnim partnerima, poručuje premijerka Željka Cvijanović.

Ministar finansija Zoran Tegeltija, još prošle sedmice, nakon sjednice fiskalnog savjeta, rekao je da je nacrt budžeta "težak" 3,222 milijarde maraka i da je uvjeren da će usvajanje ići po planu. Isto smatra i premijerka i podsjeća da se čeka implementacija izbornih rezultata, kako bi što prije bila formirana Vlada, koja će novom sazivu Narodne skupštine, predložiti najvažniji dokument u godini.

"Naš plan je da na Vladi definitivno usvojimo taj naš nacrt, da on postane radna verzija koja će poslužiti za konsultacije sa socijalnim partnerima, ukoliko budu imali nekih ideja, nekih prijedloga da to možemo da uvrstimo, naravno da je ova godina malo specifična, zbog toga što čekamo implementaciju izbornih rezultata" kaže Željka Cvijanović, predsjednik vlade Republike Srpske.

Socijalni partneri već imaju pripremljen spisak zahtjeva koji će predočiti Vladi. U Savezu sindikata pozdravljaju povećanje plate prosvjetnim radnicima od januara sljedeće godine, koje je, kako kažu, već uvršteno u nacrt budžeta. Jedan od prioriteta im je, poručuju, i povećanje najniže plate.

"Već od januara, radnici u obrazovanju, uz januarsku platu, mogu očekivati povećanje plate od 8 odsto, to još uvijek nije dovoljno da se potpuno izjednače sa drugim korisnicima budžeta. Sljedeća stvar koju očekujemo od Vlade je povećanje najniže cijene rada, to je zakonska obaveza, i sad ću to vrlo otvoreno reći. Naš zahtjev je da ona iznosi najmanje 500 maraka", izjavila je Ranka Mišić predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Sindikalci traže i povećanje plata budžetskih korisnika, te uvećanje prosječne plate, i to na hiljadu maraka, što je, nekoliko puta, nagovijestio i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Dobro je, kažu u Savezu sindikata, što je Vlada nedavnim povećanjem plata svim zaposlenima za 30 maraka, otvorila vrata poboljšanju statusa radnika u Srpskoj. I poslodavci vjeruju da će predstojeći pregovori biti plodonosni. Što se sindikalnog zahtjeva o povećanju najniže plate u Srpskoj tiče, ne mijenjaju svoj stav, barem za sada.

"Ono što su najvažnije stvari danas je kako doći do povećanje plata uz pomoć Vlade, kako podstaći tehnološki razvoj, kako unaprijediti školski sistem i mislim da su to neke najvažnije teme s kojima će poslovna zajenica izaći prema novoj Vladi.Republika Srpska već ima veću najnižu platu nego što je Fedracija i Srbija, tako da taj zahtjev, mislim da nema nikakvog smisla", kaže Saša Trivić, iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske

Željka Cvijanović kaže da će priča o platama morati da bude otvorena, kako bi se uklonili nedostaci, i donijeli solidniji zakoni, te da socilani partneri to dobro znaju. Ministar finansija je ranije rekao da će u budžetu RS za sljedeću godinu, rast iznositi 21,4 miliona maraka. U Vladi su uvjereni da će se pozitivan trend nastaviti, i da će većina zahtjeva socijalnih partnera moći da dobije zeleno svjetlo.