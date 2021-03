Zapošljavanje radnika na pola radnog vremena, a uplaćivanje poreza i doprinosa za isto toliko, uskoro bi moglo postati prošlost. U okviru Vlade formirane su radne grupe koje će se baviti ovim pitanjem, najavio je premijer Radovan Višković.

To znači da bez obzira na to da li je radnik prijavljen na četiri sata ili manje, i bez obzira na to kolika mu je plata, porezi i doprinosi će morati biti uplaćeni barem u iznosu najniže plate.