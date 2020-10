MMF: Prognozirani pad ekonomije u BiH 6,5 odsto

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Endru Džuel potvrdio je da MMF za ovu godinu predviđa pad ekonomskog rasta u BiH za 6,5 odsto iako je ova prognoza na proljeće pominjala pet odsto.

On je pojasnio da su proljećne prognoze rađene u vrijeme kada je virus korona tek stigao u BiH.

"Bilo je veoma neizvjesno kako će se sama pandemija razvijati i kakve će ekonomske posljedice uzrokovati", rekao je Džuel za Dnevni avaz.

On je izrazio zabrinutost da bi novi talasi zaraze mogli da dovedu do usporavanja ekonomije do kraja godine.

Govoreći o novom kreditnom aranžmanu BiH sa MMF-om, Džuel je istakao da se prvi tehnički sastanci očekuju već krajem ovog mjeseca.

On je dodao da MMF očekuje da će završiti pregovore sa BiH u pogledu novog kreditnog aranžmana nakon lokalnih izbora u BiH, zakazanih za 15. novembar.

Rezidentni predstavnik, uprkos svemu, smatra da bi BiH u narednoj godini mogla da ostvari ekonomski rast za oko pet odsto.