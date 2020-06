Mjere Vlade sačuvale hiljade radnih mjesta u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske je u vrijeme pandemije uzrokovane korona virusom preduzela neke od najkvalitetnijih direktnih mjera pomoći poslovnoj zajednici u RS, na kojim joj mogu pozavidjeti gotovo sve zemlje regiona i mnogo moćnije ekonomije od naše, a koje su dovele do toga da bude sačuvano na hiljade radnih mjesta u Srpskoj.

Naime,Vlada RS na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem pokazala je izuzetnu odlučnost i osjećaj za probleme u kojima se našla domaća privreda zbog pandemije, te je pravovremeno povukla konkretne poteze sa ciljem da poslovna zajednica što lakše prevaziđe krizu u kojoj se našla. Pored toga, Vlada RS je pokazala i da raspolaže sa dovoljno sredstava koja su pored privrednika otišla i direktno na račune radnika koji nisu radili u aprilu.

Tako je odlukama Vlade RS, odnosno Republičkog štaba za vanredne situacije privredi prolongiran rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava, pomjereni su i rokovi za plaćanje poreskih obaveza iz prošle godine, omogućeno plaćanje tih obaveza u ratama, onemogućeno raskidanje reprograma poreskih obaveza i mnoge druge mjere.

Međutim, ono što Republiku Srpsku i njenu Vladu razlikuje od drugih je i jedna vrsta direktne novčane pomoći poslovnoj zajednici i njenim radnicima, pa je tako Vlada RS na sebe preuzela obavezu da za sve poslovne subjekte koji nisu radili u martu, aprilu i maju uplati minimalnu platu i doprinose za april, poreze i doprinose za mart i isto i za maj. Tom mjerom Vlada RS je direktno pomogla desetine hiljada radnika u firmama koje nisu radile zbog pandemije uzrokovane korona virusom. Već je završena obrada i isplaćena su sredstva za mart, dok je u toku isplata aprilskih minimalaca i uplata pripadajućih doprinosa na čemu su angažovane stotine službenika, a Poreska uprava RS radi najveći dio posla zbog čega njeni radnici rade i u dvije smjene i u dane vikenda, sve kako bi radnici u ugostiteljstvu i drugim sektorima pogođenim krizom što prije dobili plate na soje tekuće račune. Do sada su te plate isplaćene za oko 24.000 radnika u Srpskoj, iako je rok za predaju tih zahtjeva tek 10. juni. Time je Vlada RS pokazala da je odlučna i da ima već obezbjeđena sredstva za ove namjene, a Poreska uprava pokazuje da raspolaže kapacitetima da cijeli taj posao iznese i prije zacrtanih rokova, pa je već nekoliko puta pozivala poreske obveznike da podnose zahtjeve što prije, kako bi novac što prije bio na računima radnika.

I pored toga što je suočena sa smanjenom naplatom javnih prihoda, odnosno slabim punjenjem budžeta, Vlada RS redovno isplaćuje i plate javnom sektoru, ali i penzije i druge redovne naknade poput boračkih dodataka, subvencija i drugih vidova podrške svom stanovništvu. Takođe, neće doći ni do smanjenja plata u javnom sektoru. Ono što je poseban uspjeh ovih mjera Vlade RS je činjenica da RS procentualno u regionu ima najmanji broj radnika koji su zbog krize uzrokovane korona virusom dobili otkaz, odnosno bili otpušteni.

Zbog svega toga, stižu pohvale sa svih strana, od Privredne komore, preko Unije poslodavaca, Saveza sindikata do pojedinačnih privrednika, koji redom podržavaju ove mjere Vlade premijera Viškovića i njegovim saradnika.

Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, rekao je da i pored postojećih zahtjeva za smanjenje plata u javnom sektoru, Vlada RS u ovom momentu ne razmišlja o tome.

“Smanjenje plata znači smanjenje javne potrošnje. Nije nam to cilj. Naš je cilj da povećamo javnu potrošnju i da time doprinesemo oporavku naše privrede”, rekao je Višković i ovim još jednom pokazao da je Vlada RS spremna da odgovori svakom izazovu i da ima osjećaja za svoje stanovništvo i radnike i u javnom i u privatnom sektoru.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, rekao je da su ove mjere Vlade RS znatno pomogle privredi Srpske s obzirom na to da je primjetno da gotovo i da nije bilo otpuštanja radnika. Trivić je istakao da je s jedne strane to bilo motivaciono za poslodavce, a s druge je na neki način to bila i finansijska pomoć.

Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS izjavila je da je pozitivna odluka Vlade Srpske da radnicima kojima je u aprilu, zbog epidemije virusa korona bio zabranjen rad, bude isplaćena minimalna plata od 520 KM, te apelovala da poslodavci što prije podnesu zahtjev Poreskoj upravi kako bi radnici dobili novac

Tehnički direktor banjalučke Fabrike obuće “Bema” Marinko Umičević rekao je da je, zahvaljujući mjerama Vlade Republike Srpske koje se odnose na isplatu bruto plata radnicima u firmama kojima zbog virusa korona nije bio omogućen rad, spaseno 1.200 radnih mjesta u ovoj fabrici.

Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS, rekao je da je ova institucija do sada obradila sve ispravno podnesene zahtjeve za isplatu najniže plateza april i pripadajućih doprinosa i pozvao poreske obveznike koji ostvaruju to pravo da što prije podnesu te zahtjeve ističući da radnici Poreske uprave RS rade u dvije smjene i vikendom kako bi što prije završili taj posao, a sredstva bila na računima onih radnika koji nisu radili u aprilu zbog pandemije korona virusa.

