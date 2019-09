Ministarstvo finansija pokrenulo proceduru izrade i donošenja rebalansa budžeta Srpske

Ministarstvo finansija Republike Sprske već je pokrenulo proceduru izrade i donošenja rebalansa budžeta RS za ovu godinu.

Kako saznaje ATV, svi bužetski korisnici su dužni da izrade zbirni budžetski zahtjev za sve budžetske jedinice u svojoj nadležnosti i dostave ga Ministarstvu finansija. Veći prihodi od planiranog glavni je osnov za rebalans budžeta.

U prvih osam mjeseci ove godine, na račun javnih prihoda, prikupljeno je više od 1,6 milijardi maraka što je za 51,5 miliona više u odnosu na isti period prošle godine.

"Doprinosi takođe bilježe značajno povećanje. Prikupljeno je sredstava milijardu i 34 miliona maraka, što je više od 63,5 miliona maraka u odnosu na isti period prošle godine i predstavlja povećanje od nekih 7 procenata više sredstava nego prošle godine", kaže Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS.

To je dokaz povećane discipline poslodavaca i efikasniji rad Poreske uprave, smatraju ekonomisti. Ekonomske mjere Vlade za rasterećenje privrede, kažu, daju značajne rezultate. Kako će biti raspodjeljena sredstva još nije poznato.

"Sada postoji prostor da se jedan dio novčanih sredstava koji su u ovom periodu veći jednostavno usmjeri prema onim potrebama društva, da li su to socijalne potrebe, da li su to razvojne ili infrastrukturne, to je sada pitanje. U svakom slučaju treba voditi računa da se usmjeravaju u onome pravcu koji će multiplicirati bruto nacionalni proizvod u kratkom ili dugom roku", kaže Aleksandar Ljuboja, ekonomista.

Da je dovoljno razloga da bude povećan budžet Republike Srpske, smatra i premijer Radovan Višković. On je ranije najavio da bi rebalans budžeta trebalo da se nađe pred Narodnom skupštinom 17. septembra. Budžet Srpske za ovu godinu je 3,2 milijarde maraka, a Narodna skupština ga je usvojila u decembru 2018. godine.