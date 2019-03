"Luka Brčko" dio svjetske transportne zajednice

Javno preduzeće "Luka Brčko" pokretanjem kontejnerskog terminala postaće dio svjetske transportne zajednice, suština je Memoranduma o razumijevanju u oblasti unapređenja intermodalnog transporta robe koji su danas potpisali predstavnici "Luke Brčko", "Željeznica Srpske", "Željeznica FBiH", "Hrvatskih željeznica - Kargo" i preduzeća "Belisar" Brčko.

Izvršni direktor za logističke operacije preduzeća "Belisar" Jovo Ilić rekao je nakon potpisivanja u Brčkom, da je to veliki korak za distrikt jer će privrednim subjektima u distriktu, ali i u regionu donijeti novi logistički potencijal.

"Ulazimo u mrežu kretanja kontejnera na svjetskom nivou kroz dolazak velikih svjetskih kompanija i brodara koji će ovdje skladištiti svoje kontejnere i omogućiti privrednim subjektima koji izvoze, da svoju robu lakše i brže mogu plasirati na svjetsko tržište", naglasio je Ilić.

Direktor brčanske Luke Marinko Viljušić rekao je da je posao sa kontejnerskim terminalom počeo i da je već pretovaren jedan voz koji je stigao iz "Luke Rijeka" za potrebe "Belisara".

"Razvoj kontejnerskog terminala je budućnost, a dolazi i u momentu kada je zatvoren most Brčko-Gunja, između BiH i Hrvatske. Ako bude potrebe, prebacićemo se na željeznice i preći na viši nivo pretovara kontejnera. Trenutno imamo oko 200 kontejnera betoniranog i obilježenog prostora, a još imamo oko 6.000 metara kvadratnih prostora za dalje proširenje terminala", dodao je Viljušić.

Generalni direktor "Željeznica FBiH" Enis DŽafić istakao je da je do sada intermodalni transport u BiH i Hrvatskoj bio na veoma niskom nivou.

"Sa razvojem `Luke Ploče` sigurno će doći do povećanja kapaciteta i mogućnosti razvoja ovog saobraćaja. Naš cilj kao jednog od najznačajnijih prevoznika u BiH svakako je da doprinesemo razvoju `Luke Brčko` i same privrede BiH", rekao je on.

Direktor "Hrvatskih željeznica - Kargo" Gordan Žurga podsjetio je na dugogodišnju saradnju sa "Belisarom", kao i da smatra da je velika stvar za "Hrvatske željeznice - Kargo" što će moći na ovaj način da ostvare sa kolegama prevoz robe.

"Kako za nas, ovo je tako velika stvar i za Brčko, jer je kontejnerski terminal u `Luci Brčko` u ovom trenutku zaveden u sve svjetske brodare i oni ga mogu odabrati za vidove prevoza. Znači, roba iz Kine se preko `Luke Rijeka` i `Luke Ploče` može poslati u Brčko. Daćemo sve od sebe da uvedemo redovnu liniju koju planiramo, od kontejnerskog terminala iz Rijeke za Brčko, bar jednom sedmično", rekao je Žurga.

Sastanku je prisustvovao i šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta Pero Gudeljević koji je istakao da sada predstoji važan posao u revitalizaciji "Luke Brčko", kao i zadatak da se riješi problem prometa preko mosta na rijeci Savi.

"Vlada preduzima sve napore kako bi najvjerovatnije jednim pontonskim mostom napravila alternativni prelaz do konačnog rješenja ovog pitanja", rekao je Gudeljević.