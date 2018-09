Ljevanić: Prihodi skijališta 5,5 miliona KM

Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan LJevnaić izjavio je da su finansijski pokazatelji poslovanja od 15. septembra prošle do 15. septembra ove godine nadmašili sva očekivanja, te da su ostvareni prihodi od skijališta gotovo 5,5 miliona KM, dok su prošle godine bili 2.875.378 KM, što je povećanje od 91 odsto u odnosi na prethodnu sezonu.

LJevnaić je istakao da hotel "Bistrica" radi 365 dana u godini i da su ostvareni prihode bolji za 21 odsto, a istovremeno je ostvareno 200 dana rada ski-centra, što je u poređenju sa prošlom sezonom ukupno povećanje za 52 odsto, saopšteno je iz Olimpijskog centra "Jahorina".

"Iza nas je 365 dana rada. Kada to kažem, zaista mislim 365 radnih dana zaposlenih koji su i najzaslužniji za novo lice i imidž Jahorine. Takođe, bih istakao da pomoć koju dobijamo od predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, Vlade Srpske i Ministarstva trgovine i turizma je od velikog značaja za naš rad i postizanje rekordnih rezultata", naglasio je LJevnaić.

Kada su u pitanju prihodi od skijališta, LJevnaić je precizirao da je samo od ski-škola zarađeno 80 hiljada KM, dok prošle godine ta vrsta prihoda nije postojala, te da je zarada od naplate parkinga iznosila 174 hiljada KM, što je za 400 odsto više nego prošle godine.

Prema njegovim riječima, trend rasta prati i broj vožnji, tako da je ovogodišnji broj od 1.510.000 vožnji veći za 52 odsto nego prošle godine.

LJevnaić je podsjetio da je Olimpijski centar bio ozbiljan gubitaš i teret Republici Srpskoj, a da je sada, prvi put poslije osam godina, iskazan pozitivan poslovni rezultat od 544.798 KM.

"Poređenja radi, prošlogodišnji rezultat je bio 4.356.116 KM u minusu. Da bi se stekla kompletna slika, važno je napomenuti da smo vodili računa i o troškovima i imali domaćinski pristup u poslovanju i tako smo postigli uštede u poslovanju u iznosu od preko 20 miliona KM", napomenuo je LJevnaić.

On je dodao da je nakon protekle zimske sezone cijena nekretnina na Jahorini porasla za više od četiri puta i da je za ovu planinu počelo da vlada interesovanje kad velikog broja domaćih i stranih investitora, te su u ovom trenutnku aktivna četiri velika gradilišta.

Kao posebno korisne, LJevnaić je naveo i posjetu Saveza slovenačkih ski- centara i svjetskih turističkih agencija Jahorini, jer je, kako kaže, budućnost turizma u povezovanju i saradnji.

"Premijerno najavljujem da smo dogovrili saradnju sa njima i da će ski-pas sa Jahorine važiti u svim slovenačkim ski-centrima i obrnuto. Za mene to nije iznenađenje, jer sam od početka vjerovao u to da Jahorina ima taj potencijal i da ima najbolji odnos cijene i kvaliteta i da je potrebno da prođe samo jedna sezona da to pokažemo i da svi to prepoznaju", rekao je LJevnaić.

LJevnaić je naglasio je da će za sljedeću zimsku sezonu biti kompletno izgrađen i završen sistem za vještačko osnježavanje proizvođača "Tehnoalpin" kojim će biti povezano cijelo skijalište sa 40 lansera i 20 topova, te da će na taj način biti eliminisan najveći nedostatak koji je pogađao Jahorinu, a to je nedostatak snijega.

"Od ove sezone Jahorina nikada više neće imati problem sa snijegom. Sada je izgrađena sigurnost u snijeg i uspešne zimske sezone na Jahorini. Uz izgradnju sistema, izgrađene su i markirane nove i proširene i ublažene postojeće ski-staze ukupne dužine 40 km, među kojima su i homologovane staze", rekao je LJevnaić.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je danas na Jahorini pokretanju sistema za puštanje vode u vještačko jezero na Ogorjelici, koji je sastavni dio kompleksa osnježavanja Jahorine.