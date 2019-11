Krajem iduće godine počinje izgradnja gasovoda kroz Republiku Srpsku

Preduzeće Gas-Res bi krajem iduće ili početkom 2021. godine trebalo da počne sa prvim građevinskim radovima na izgradnji kraka gasovoda "Turski tok" kroz Republiku Srpsku, piše Glas Srpske.

List navodi da bi gasovod trebalo da ide od Bijeljine do Novog Grada, jednim dijelom paralelno sa planiranom trasom auto-puta Beograd-Sarajevo.

Vrijednost ovog projekta još nije tačno utvrđena, a prve procjene govore da bi se moglo raditi o investiciji od 250 do 300 miliona evra.

Direktor preduzeća Gas-Res Ljubo Glamočić kaže da su, nakon što je postalo izvjesno da ovaj gasovod neće doživjeti sudbinu "Јužnog toka", intenzivirane aktivnosti na realizaciji ovog kapitalnog energetskog projekta za Srpsku.

"Čekali smo da vidimo šta će biti. Sada kada je izvjesno da će radovi na trasi gasovoda kroz Bugarsku biti gotovi do maja 2020. godine, da će uskoro kroz Tursku biti pušten u rad ovaj gasovod, ali i da je Srbiji ostalo da položi još nekih tridesetak kilometara cijevi, intenzivirali smo radnje na pripremi ovog projekta", naveo je Glamočić.

On je naglasio da je već urađeno idejno rješenje projekta, a ostala dokumentacija će, najvjerovatnije, biti gotova do polovine naredne godine.

"Pred nama je veliki i zahtjevan posao, jer bi trebalo da riješimo pitanje eksproprijacije 5.500 parcela, preko kojih je planirano da ide trasa gasovoda Turski tok", navodi Glamočić.

On je istakao da će odluka da gasovod ide istom trasom, kao i planirani auto-put dosta pojednostaviti stvari, ali i uticati na smanjenje troškova ove investicije.

U međuvremenu bi Vlada Srpske trebalo da donese odluku o izboru strateškog partnera za ovaj projekat. To će, kako je istakao Glamočić, biti kompanije Gasprom i Srbijagas, sa kojima bi Gas-Res trebalo da formira zajedničko preduzeće.

"Vjerujem da će Vlada Srpske ubrzo riješiti i ovo pitanje, te da će uskoro biti potpisan ovaj sporazum. Nakon toga tačno ćemo definisati način finansiranja ovog projekta, a pretpostavljam da bi do tada trebalo da se razjasni i da li će biti pravljen jedan krak ovog gasovoda do Zvornika i dalje do Sarajeva, ali i konačno odlučiti u kojim gradskim centrima će biti izgrađene elektrane na gas", rekao je Glamočić.

Јedna od sigurnih lokacija je Banjaluka, u kojoj je predviđena gradnja elektrane-toplane, koja bi trebalo da dugoročno riješi pitanje grijanja u ovom gradu, a u igri su i Prijedor, Bijeljina, Zvornik i Ugljevik.

"Svoju riječ bi trebalo da daju i nadležni iz Elektroprivrede Srpsk", dodao je Glamočić.

Gas iz Rusije bi u Srpsku trebalo da stiže preko Turske, Bugarske i Srbije.

Mjesto spajanja gasovodnih cijevi trebalo bi da bude između Mačvanskog Prnjavora kod Šapca i Novog Sela kod Bijeljine.

Projekat "Turski tok", iza kojeg stoji ruska kompanija Gasprom, predviđa izgradnju gasovoda preko Crnog mora do evropskog dijela Turske.

Isporuka gasa preko prvog dijela gasovoda treba da zadovolji potrebe rastućeg turskog tržišta, dok će drugi dio biti predviđen za isporuku gasa u zemlje južne i jugoistočne Evrope.