Kovačević: Ove godine letovi na nove destinacije  

Novi letovi na tri evropske destinacije sa banjalučkog aerodroma u svega dva mjeseca pokazali su se veoma uspješnim. Direktor Međunarodnog aerodroma Banjaluka Duško Kovačević za ATV kaže da u ovoj godini sa irskom kompanijom "Rajaner" očekuju i do 130 hiljada putnika. Rasporodaju se skoro sve karte, barem prema podacima kojima se kompanija pohvalila prošlog mjeseca. U banjalučkom aerodromu se nadaju da će zato i proširiti ponudu za nove destinacije.

"Ja očekujem da se ta popunjenost kreće oko 94 odsto. To je isto jedan znak da su naši putnici, naši građani, veoma zainteresovani, što je za nas isto jako dobra informacija. Nama je veoma stalo da i u ovoj godini, da bude veći broj destinacija. U svakom slučaju kompanija je ta koja će to odlučiti, ali naš je cilj da se povećava broj putnika i ja smatram da će nas i ove godine "Rajaner" obradovati sa nekim novim destinacijama," kaže Kovačević.

Od trećeg aprila iz Banjaluke kreće i let za Berlin, i to dva puta sedmično. Najvjerovatnije je, kažu u banjalučkom Aerodromu, da će "Rajaner" uspostaviti i let za Beč.

Od uspostavljanja novih linija ""Rajanera" broj putnika povećan je za 74 odsto. Kako nam je potvrđeno, zbog toga bi moglo da dođe i do proširenja zgrade aerodroma Banjaluka.

Prvi let "Rajaner" sa Mahovljana poletio je 30. oktobra za Stokholm, a potom za Brisel i Memingen. Nastavlja se i saradnja sa kompanijom Air Srbija za Beograd, a u ovoj godini biće omogućena i dva čarter leta za Grčku i Tursku.