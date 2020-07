Košarac: Produžiti rad fitosanitarnih inpektora na granici

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je da ga je danas Državni inspektorat Hrvatske obavijestio da je moguće produžiti radno vrijeme fitosanitarnih inspektora, pa i uvesti njihov rad subotom, na graničnim prelazima Stara Gradiška i Novo Selo, što bi omogućilo da svježa roba do krajnjeg kupca može stići što prije, zbog kvarljivosti i slabljenja kvaliteta.



On je naveo da je danas iz Državnog inspektorata Hrvatske zvanično obaviješten da je moguće donijeti odluku o produženju radnog vremena i rada subotom fitosanitarnih inspektora na pomenutim graničnim prelazima na način da radno vrijeme radnim danima bude od 7.00 do 19.00 časova, a subotom od 7.00 do 15.00 časova, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Košarac očekuje da će nadležni organi Hrvatske definitivno usvojiti ovu odluku, koja bi značila pozitivan odgovor na zahtjeve udruženja poljoprivrednih proizvođača iz BiH da se produži dnevno radno vrijeme i omogući rad subotom fitosanitarnim inspektorima.

"Iskreno se nadam da ćemo u konkretnom slučaju imati pozitivan ishod - na zadovoljstvo domaćih poljoprivrednih proizvođača, koji su izvozno orijentisani", naglasio je Košarac.

On je istakao da je jedan od najboljih načina za zaštitu domaće proizvodnje, uz poštovanje međunarodnih ugovora, domaćim privrednicima omogućiti nesmetan plasman robe na tržište zemalja EU, zbog čega Ministarstvo radi na rješavanju poteškoća sa kojima su suočeni domaći poljoprivrednici prilikom izvoza robe koja podliježe fitosanitarnoj inspekciji nadležnih u Hrvatskoj.

"Proteklih dana preduzeli smo niz koraka kako bismo sve relevantne institucije, poput Ministarstva poljoprivrede Hrvatske, Ambasade Hrvatske u BiH, Ambasade BiH u Hrvatskoj i Misije BiH pri EU, obavijestili o potrebi produženja radnog vremena i omogućavanja rada subotom fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Nova Sela, na kojima se vrši promet bilja, biljnih proizvoda i drugih roba koje podliježu nadzoru fitosanitarne inspekcije", istakao je Košarac.