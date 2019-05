Konferencija “Zaposli se – pokreni svoj biznis 2019."

Udruženje mladih ekonomista 29. maja organizuje sada već tradicionalnu, treću po redu konferenciju “Zaposli se – pokreni svoj biznis 2019.” Konferencija će se održati u prostorijama Područne privredne komore Republike Srpske, Banja Luka, sa početkom od 14 časova.

Za razliku od prethodnih godina, ove godine će konferencija biti podijeljena u tri panela, sa sljedećim temama:

- Osnivanje preduzeća i izvori finansiranja;

- Od mikro biznisa do uspješne kompanije;

- IT kao pokretač modernog preduzetništvu.

Ukupno petnaest govornika iz navedenih oblasti će svojim znanjem, iskustvom i kompetencijama pokazati koji je to pravi put do uspjeha .Udruženje mladih ekonomista je do sada već objavilo imena gotovo svih učesnika, te će se na konferenciji moći da čuju sledeći paelisti:

- Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo;

- Aleksandar Antunović, COO and Member of Executive Board TeleGroup Sistema;

- Ognjen Bogdanić, advokat iz Advokatske firme Sajić;

- Ljiljana Vukelić, izvršni direktor kompanije “Prijedorčanka” A.D. i kreator brenda Gazdina Rakija;

- Saša Trivić, vlasnik i osnivač kompanije “Krajina Klas d.o.o.” kao i potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske;

- Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Republike Srpske, Banja Luka;

- Vedran Pušić, generalni direktor kompanije Info Media Group;

- Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske;

- Milan Božić, direktor Banjalučke berze;

- Vedran Jarić, osnivač i generalni direktor kompanije Planet soft;

- Marinko Tomić, osnivač i generalni direktor kompanije EuroExpress;

- Dragan Ninić, menadžer sektora za razvoj poslovanja u kompaniji Lanaco;

- Mladen Vrećo, rukovodilac filijale Banja Luka Zavoda za zapošljavanje RS;

- Bojan Luburić, predsjednik Uprave MF banke.

Pored odlične diskusije predviđene su i vrijedne nagrade, kao i degustacija domaćih proizvoda, na čijoj promociji Udruženje mladih ekonomista radi već više od godinu dana u okviru projekta "Kupuj domaće - ulaži u Srpsku" i "Festivala domaćih proizvoda".

Broj učesnika na konferenciji je ograničen, a informacije o kotizaciji i ostalim detaljima konferencije mogu se pronaći na web site-u www.umek-rs.com kao i na društvenim mrežama Udruženja mladih ekonomista.