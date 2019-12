Kompanija "Prointer ITSS" postaje većinski vlasnik "Kaldera kompani"

Kompanija "Prointer" postaje većinski vlasnik "Kaldera kompani" i svoje poslovanje širi i na oblast energetike.

Ugovore o saradnji potpisali su direktori ovih kompanija Bojan Vujić i Milenko Čičić. Kaldera je bila naš izbor jer tu ima prostora za saradnju i u drugim sektorima pored IT-a, kaže direktor Prointera Bojan Vujić.

"U pitanju je 65 odsto vlasništva. Mi smo se odlučili na ovaj korak na prvom mjestu zbog toga što smo procijenili da u nekom našem širenju poslovanja postoji prostor da se nastupi i u nekim drugim sektorima osim IT kao što je energetika i onda u tom kontekstu smo tražili adekvatnog partnera s kojim možemo da razmjenjujemo znanja i najbolje prakse koje imamo", ističe Vujić.

Simbolično, direktori dvije kompanije su saradnju ozvaničili i u maniru novog doba u kojem će djelovati zajedno, pritiskom na logotipe kompanija na led ekranu. Dosadašnji vlasnik Kaldere Milenko Čičić koji je tom kompanijom rukovodio skoro tri decenije, naglasio je da se radi o udruživanju snaga, ljudi i znanja. Spajanjem će, ističe, zajednički zapošljavati oko 300 radnika.

"Nije svejedno imati 100, 200 ili 300 ljudi. To je ogromna snaga od međunarodnih tendera mi nećemo biti stacionirani samo u Republici Srpskoj. Mi imamo snagu da idemo do Bjelorusije, do Rusije, Njemačke, Švicarske u kojoj već radimo, dakle, nismo mi nepoznati", rekao je Čičić.

“Prointer” proizvodi softver, a “Kaldera” hardver, odnosno svu opremu za potrebe elektroenergetskog sektora do nivoa srednjeg napona, tako da, kaže Čičić, zajedno možemo mnogo.

Na domaćem tržištu Prointer ITSS već skoro pet godina djeluje isključivo kao IT kompanija.

Svake, kao i ove godine prepoznat je od globalnih IT lidera kao partner vrijedan pažnje.