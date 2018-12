Ko garantuje za depozite Centralne banke u Dojče banci

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je Centralna banka BiH držala depozite u Dojče banci, u kojoj 150 inspektora provjerava moguće nezakonitosti, te zapitao da li su ti depoziti zaštićeni i da li neko za njih garantuje.

"Niko na to ne reaguje. Može li neko da garantuje da ta banka može da nastavi svoje poslovanje. Imamo li depozite u toj banci i garantuje li nam Njemačka vlada te depozite ili ne garantuje niko? Može se desiti da veoma brzo banka padne. Niko neće na tu temu da razgovara", izjavio je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Dodik je naglasio da bi normalno bilo da novac koji se deponuje u stranim bankama Centralna banka emituje različitim niovima, da entiteti uzmu za izgradnju auto-puteva i daju Centralnoj banci kamatu od jedan odsto.

"To je za nas veoma povoljno, a Centralna banka ima sigurnost da će to sigurno naplatiti. Nema sigurnijeg klijenta od organa vlasti. Nikad neće propasti državni organi", pojasnio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Centralna banka plasira sredstva u banke koje su sumnjive, a te banke, na bazi depozita koji je oročen, plasiraju i kupuju obveznice pokrajina u Njemačkoj koje prave auto-puteve.

"A mi treba da idemo kod komercijalnih banaka i zadužujemo se od tri do pet odsto za kamate. To je suludo. Ima li neko ko hoće da razgovara u BiH o toj temi? Ja to govorim peti put", dodao je Dodik.

On je podsjetio da je predlagao da roba koja se uvozi, prije svega iz EU, ako ima veće podsticaje, treba to da bude naplaćeno na granici, da bi bila zaštićena proizvodnja u BiH.

"Niko na to ne reaguje nego se čeka šta će da kaže neki od ambasadora, a Savjet ministara uopšte se ne bavi tim pitanjima", naglasio je Dodik.