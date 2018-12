"Kapi s Kozare": Zdravim sokom do kupaca

Voćnjaci su odavno obrani, a ono što nije prodato pretočeno je u ideju nekoliko prijedorskih voćara - hladno cijeđeni sok odlučili su da ponude tržištu. Dalibor je jedan od članova "Kooperative".

Tako je nazvana grupa koja će pokušati da zdravim sokom osvoji kupce.

"To je nešto što je najzdravije od ploda sa grane, hladni postupak cijeđenja, nema šećera, konzervanasa, aditiva, boja i ostalih zaslađivača", kaže Dalibor Jović.

Sokovi od jagode, jabuke i kruške idu na tržište pod imenom "Kapi s Kozare". Danas su predstavljeni, a uskoro kreću u prodaju.

"Preradili smo oko deset tona voća, napravili oko 4.500 velikih sokova i oko 5.000 malih. To je pilot projekat i do nove godine ćemo to distribuirati na tržište da vidimo kako će to biti prihvaćeno", rekao je Radivoj Vujković, direktor "Kooperative".

Kakvi su sokovi, ali i planovi prijedorskih voćara, došao je da se uvjeri i ministar poljoprivrede. Boris Pašalić kaže da je ideja odlična i da podrška Ministarstva nije izostala. Kooperativa je, kaže, grupa koja je udruživanjem odlučila da bude konkurentna.

"Ovo je ustvari jedan dobar primjer kako dobro organizovana grupa proizvođača može da da nastupi na tržištu pa makar ne samo sa primarnim proizvodom, tj svježim voćem ili povrćem nego i sa prerađevinom", rekao je Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi RS.

U prvoj turi "Kooperativa" je proizvela deset hiljada flašica soka. Plan za sljedeću godinu im je mnogo ambiciozniji. Ministar je rekao da na njegovu podršku mogu da računaju.