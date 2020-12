Osnovana u julu 2003. godine, Tesla je izašla na berzu tek sedam godina kasnije, 2010. Prvih nekoliko godina dionica nije zauzimala značajniju pažnju javnosti, krećući se pomalo sa 20 na 40 dolara otprilike do maja 2013, kada je kompanija ostvarila svoj prvi profit. Važno je shvatiti koliko je ovaj trenutak bio važan za kompaniju. Dokazalo se da bi proizvodnja luksuznih električnih vozila mogla biti održiv posao.

Kompanija je nastavila da raste i donosi nove modele na tržište, poput Modela X u septembru 2015. godine i Modela 3 u junu 2017. Sve vrijeme dok se Elon Musk, zloglasni direktor kompanije, bavio svojim uobičajenim teatralnostima, poput lansiranja Roadstera u orbitu u 2018.

Zašto se Tesla trenutno kotira ovako visoko? Za početak, mnogi se već dugo klade protiv Tesle i oni unovčavaju svoje kratke prodajne pozicije, podstičući vještačku potražnju. Najnoviji maksimum uključuje optimističnu reakciju tržišta na vijest o Teslinoj podjeli dionica pet prema jedan koja je planirana 28. avgusta, što znači da će svi koji posjeduju jednu dionicu Tesle imati pet dionica kada se tržišta otvore 31. avgusta, ali to takođe znači cijenu dionice će se prilagoditi kako bi odražavale tržište. Pa zašto bi cijene same po sebi skočile za 50% samo zato što kompanija dijeli svoje dionice? Niko nije siguran zašto, a za prvog čovjeka kompanije ostaje pitanje da li on misli da je cijena kompanije previsoka i precijenjena.

Izvor: HowMuch