Kako iskoristiti turistički vaučer?

"Dobar dan, htjela bih da iskoristim turistički vaučer u Vašem objektu. Moje ime je Sandra Marjanović, a mjesto prebivališta je Banjaluka, hvala".

Ovo je jedan od načina na koji možete preuzeti i iskoristiti turistički vaučer, drugi od načina je da posjetite web sajt Ministarstva trgovine i turizma, da popunite obrazac, a Vama će vaučer doći putem maila ili na kućnu adresu."

Uz prijavu za vaučer, potrebno je dostaviti potvrdu o rezervaciji smještaja i kopiju lične karte ili pasoša korisnika vaučera. Jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noći zaredom. Dva korisnika mogu iskoristiti vaučere za plaćanje troškova četiri noćenja. Ono što je bitno da se vaučeri mogu iskoristiti samo u turističkim objektima koji su u evidenciji, a spisak se može pronaći na sajtu Ministarstva trgovine i Turizma. U ovaj projekat su uključene i turističke agencije. A mi smo ih pitali na koji način građani mogu iskoristiti vaučere preko agencija.

"Mi možemo za njih da rezervišemo ta tri ili četiri noćenja. Možemo za njih da apliciramo njihove vaučere i u principu da završimo sve to što treba, da oni od države dobiju 100 maraka koje im pripada i da mogu da idu na odabranu destinaciju. Tako da su ljudi zainteresovani za tu varijantu, za neki produženi vikend provedu, a da iskoriste tih svojih 100 maraka i mogu doći kod nas da rezervišu, čak i to da idu na rate što trebaju da doplate, tako da im te to ugodno sa korisnim mimo godišnjih odmora. To je nešto hajde kad se već nudi da se iskoristi. Mnogi ljudi će iskoristiti na neka mjesta gdje nisu bili prosto, zato hajde tu je pa jednog ću dana, dok se obidje sve ostalo. Tako da prijatno smo iznenadjeni interesovanjem građana da ipak provedu ta tri četiri dana u republici Srpskoj, što mi je drago i zbog naših hotelijera, a i da malo vidimo našu zemlju", kaže Vanja Savić, Unis turs.

Turistički vaučer se može iskoristiti do 15.novembra. Vaučer mogu iskoristiti sve punoljetne osobe koje žive u Republici Srpskoj. Sve detaljnije informacije o korištenju i korištenju vaučera građani mogu da pronađu na sajtu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.