Taj čin je ocijenjen kao ključni korak u evropskim naporima za prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.

Projekat vrijedan dvije milijarde evra (2,4 milijarde dolara), nazvan Nordlink, omogućiće Njemačkoj da viškove električne energije iz svojih vjetroparkova izvozi u Norvešku, gdje se može skladištiti u ogromnim rezervoarima koje posjeduje hidroenergetski sistem ove nordijske zemlje, izvještava agencija AP.

Dvije evropske zemlje povezane kao ogromna baterija

U periodima kada nema vjetra, a time ni proizvodnje, električna energija se može puštati u njemačku mrežu iz norveških rezervoara kako bi se zadovoljila njemačka tražnja.

"Ovim postavljamo putokaz za savremeno snabdijevanje Evrope energijom", rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel na virtuelnoj ceremoniji zvaničnog priključenja kabla na energetsku mrežu.

NordLink means „a turn of the times, a qualitative leap forward”, says German energy min @peteraltmaier

“We are now showing that we can run a secure power supply with renewable energies around the clock” he said at #NordLink official launch @TenneT_DE @Statnett @KfW pic.twitter.com/dhfyRV85er

— Kerstine Appunn (@KeAppunn) May 27, 2021