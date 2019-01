Izvoz mlijeka u Evropsku uniju iz 11 objekata

BiH ima 11 objekata iz kojih je moguće izvoziti mlijeko i mliječne proizvode u EU, a ako bude novih koji zadovoljavaju propise, biće dodati na listu, izjavio je danas u Sarajevu zamjenik direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH Pavo Radić.

Na edukaciji u okviru programa "Obuka za sektor mljekarstva o zahtjevima za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka", Radić je pojasnio da Kancelarija i inspekcija svakodnevno obilaze i nadgledaju objekte i kako budu zadovoljavali kriterijume, tako će se i dodavati na listu izvoznika.

Prema njegovim riječima, cilj današnje edukacije je da se privredni sektor i ostali nadležni upoznaju sa legislativom EU, kako bi se nesmetano izvozilo mlijeko i mliječni proizvodi.

On je podsjetio da je BiH 2016. godine, kada je dobila odobrenje za izvoz u zemlje EU, bio odobren izvoz po regulativi Evropske komisije za kolonu C, a sada je to učinjeno za kolone A i B.

"Naš zadatak je da se sa tom uredbom upoznaju inspektori i službenici, kako bi mogli napraviti plan službenih kontrola, ali i privatni sektor, te šira javnost", istakao je Radić.

On je pojasnio da se kolona C odnosi na UHT mlijeko, mlijeko koje je prošlo najstroži oblik obrade, to jest sterilizaciju i pasterizaciju, a kada je riječ o kolonama A i B, to je mlijeko koje je prošlo niži tretman obrade, što proizvođačima i prerađivačima mlijeka iz BiH omogućava da sa manje utroška energije dobiju proizvod i da ga mogu plasirati na tržište EU.

Šef USAID/Švedska Farma dva projekta Bil Mejs izjavio je da je krajem prošle godine izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u Hrvatsku iznosio 25 odsto izvoza koji je zabilježen u 2012. godini, prije nego što je Hrvatska pristupila EU.

"USAID i Vlada Švedske posredstvom Farma dva projekta sarađuju sa privatnim i javnim sektorom, kako bi ovaj broj što prije bio povećan i u tu svrhu smo unajmili i konsultante iz EU koji će pomoći institucijama i kompanijama u ovom procesu", istakao je Mejs.

Prema njegovim riječima, kada je BiH dobila dozvolu za dalju liberalizaciju izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda, odnosno kada je proširena lista proizvoda koji se mogu izvoziti, USAID i švedska Vlada nastavili su da podržavaju i privatni i javni sektor, da zajednički rade na povećanju izvoza u EU, uz očekivanja da će to dovesti do povećanja prihoda i novih radnih mjesta.

Današnju edukaciju organizovala je Kancelarija za veterinarstvo BiH, uz podršku USAID-Švedska Farma dva projekta, a namijenjena je službenim i ovlaštenim veterinarima, veterinarskim inspektorima, relevantnim službenicima ministarstava poljoprivrede i predstavnicima drugih institucija.

Edukacija obuhvata pitanja od važnosti za sektor mljekarstva, kao što su zakonska osnova - higijenski paket i izvoz mlijeka u EU i zemlje Cefte, postupak službenih kontrola u objektima za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka, zahtjevi i standardi EU za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda navedeni u Uredbi EU, postupak sertifikovanja mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih izvozu u EU.