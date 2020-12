Internet plaćanje u porastu tokom pandemije

Broj korisnika plaćanja putem interneta u BiH je od pojave kovida-19 porastao za 23 odsto prema istraživanju "Masterindeks".

Pandemija je ubrzala digitalizaciju našeg društva, kažu u jednom od najpopularnijih sajtova za kupoprodaju preko interneta, OLX.ba.

"Nekoliko faktora je uticalo na to ubrzanje, nekoliko kategorija je definitivno profitiralo, mi kao biznis u nekoj bazi trenda ne vidimo neki značajan rast, on je kod nas na nivou lanjskog rasta koji je prirodan i organski, od nekih 10-15 posto rasta iz godine u godinu", kaže Jasmin Marić, direktor sektora poslovnog razvoja sajta "OLX.ba".

Uprkos porastu, i dalje postoji bojazan prilikom onlajn kupovine. U udruženjima za zaštitu potrošača upozoravaju kupce da budu oprezni i svjesni svojih prava.

"Moraju dobro da provjere toga ponuđača, toga trgovca, i šta on nudi u toj svojoj onlajn prodaji. Svaki potrošač ukoliko je nezadovoljan proizvodom ima pravo u roku od 15-30 dana da vrati taj proizvod, bez obzira da li je to onlajn prodaja ili je to normalna prodaja", kaže Nedjeljka Iljiić, izvršni direktor Udruženja građana "Oaza" Trebinje.

Maloprodaja i fizičke prodavnice neće u skorije vrijeme izumrijeti, ocjenjuju stručnjaci. Za to vrijeme, potrebno je naći kvalietna zakonska rješenja.

"Online payment nije budućnost, to je bukvalno sadašnjost. Pitanje je samo kad će i u kojoj mjeri da preuzme i koliko da učestvuje u finansijskim transakcijama uopšte. Svakako taj trend će da raste, on neminovno mora da raste, ali bi trebala država i malo više da se pozabavi regulativama da reguliše to tržište", kaže Aleksandar Antunović, IT stručnjak.

Građani sa kojima smo razgovarali su još pomalo nepovjerljivi prema onlajn šopingu - ali ga uglavnom koriste.

- Zavisi šta se onlajn kupuje. Npr. neki kozmetički proizvod za koji sam već sigurna, ali kad je odjeća u pitanju, manje već. Mnogo toga je prešlo onlajn, ali kada se to uživo vidi je opet drugačije i sigurnije.

- To je super, ko ima para i kome se da to gledati, super je to.

- U suštini, to nas je sve gurnulo prema toj nekoj onlajn kupovini i onlajn životu, kažu građani.

Prema rezultatima istraživanja "Masterindeks", potrošači svoje potrebe sve više namiruju onlajn. Skoro pola ispitanika garderobu kupuje na internetu, dok 40 odsto režije plaća putem interneta.