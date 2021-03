Inovativno dugmići od tamne čokolade za profinjen način konzumacije

Nakon vrhunskog kremnog namaza Maza i Kremipan čokoladica, kompanija AC Food predstavlja još jedan premium proizvod. Novi čokoladni BH brand pod nazivom Boutique de Choco nudi veliki izbor premium čokolada za uživanje koji će zadovoljiti i najzahtjevnije čoko ovisnike.

"Na projektu smo radili dvije i po godine i on predstavlja jedan od naših najvećih izazova do sada. Svi oni koji vole čokoladu mogu uživati u oko 10-tak vrsta vrhunske čokolade i imaju izbor kao u pravom butiku čokolade. Prilagodili smo se svim najnovijim trendovima okusa. Svako može pronaći neki odličan okus za sebe a posebno bih izdvojio tamnu čokolada sa narandžom, čokoladu sa bademom i brusnicom i tamne dugmiće. Sve ove čokolade pružit će vrhunski užitak svakom ljubitelju čokolade", izjavio je Ethem Numić, direktor Direkcije za razvoj i marketing AS Holdinga, koji je sa vrhunskim domaćim timom radio na ovom projektu.

Posebnu inovaciju čine tanki dugmići tamne čokolade u kojima možete uživati tako što ih zalijepite na nepce ili stavite ispod jezika i uživate u laganom topljenju. Najfinija struktura čokolade u dugmićima na ovaj način će potpuno doći do izražaja.

Svaki od dugmića je težak oko 2,5 grama, tako da ih možete koristiti prilikom pripreme kolača i slastica bez upotrebe kuhinjske vage tako što npr. za 100 gr. izbrojite 40 komada, koji će se, zbog svoje tankoće, rekordnom brzinom, otopiti u zagrijanoj posudi.

"Tamna je mrak"

Pored inovativnih dugmića posebnog okusa i profinjene strukture je tamna čokolada sa narandžom. Tamne čokolade Boutique de Choco sigurno su jedne od najboljih na tržištu.

Čokolada sa Maza punjenjem obradovat će najmlađe ali i one malo starije koji sada mogu vidjeti kako izgleda kombinacija ovog namaza i mliječne čokolade.

Botique de Choco čokolada sa bademom, lješnjakom i brusnicom sjajna je kombinacija više okusa a njen izgled ručno rađene čokolade svidjet će se svakom ljubitelju čokolade.

Noissette čokolada razlikuje je od drugih noissette čokolada zbog lješnjak punjenja koje se koristi u najfinijim pralinama i koje nije umiješano u čokoladu kao kod mnogih drugih čokolada ove vrste nego je vidljivo kao posebno punjenje.

Čokolada sa ekspandiranim pahuljicama sadrži više vlakana i dobra je kao light varijanta sa manje kalorija. Pored ovih čokolada Boutique de Choco u svom portfoliju ima i čokoladu sa rižom, mliječnu čokoladu i veliku čokoladu sa lješnjacima. Sve čokolade napravljene su sa manje šećera.

Vrhunski dizajn Boutique de Choco potpuno odgovara njihovom sadržaju, za vrhunsko uživanje.

Novi čokoladni BH brand Boutique de Choco dostupan je u prodavaonicama od prije nekoliko dana, a zbog svojih inovativnih i nešto drugačijih čokolada sigurno će pobuditi veliku pažnju kao i kremni namaz Maza.

Više informacija na www.boutiquedechoco.ba.