Kompanije AS Holdinga u prošloj 2020. povećale su izvoz za 11 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Najbolje rezultate postigli su Zlatna džezva, Tuzlanska so, KENT konditorski proizvodi, brašno Zlatni puder i Klas jufke, zatim TOPS i OAZA. Najveći rast brendovi AS Holdinga postigli su na tržištima Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Skandinavije i Velike Britanije.

"Tržišta Zapadne Europe i Sjeverne Amerike imala su konstantan rast. U posljednje dvije godine dobijamo sve više upita za našim proizvodima sa postojećih i potencijalnih tržišta. Postajemo prepoznatljivi po kvalitetu, ali i po odgovornom radu sa distributerima. Vodimo računa o svakom detalju i svim proizvodima od nabavke sirovina pa do konzumacije krajnjeg potrošača, što je prepoznato u više od trideset država na pet kontinenata gdje izvozimo naše proizvode. Sve naše članice prehrambene divizije Vispak, Solana Tuzla, Klas, AS Jelah, AC Food, Oaza, bilježe porast izvoza. Posebno raduje što naš program Bosanske kuhinje i naših brendova koji baštine našu tradiciju sve više nalaze fanove i potrošače na inozemnim tržištima koji nisu nužno porijeklom sa ovih prostora. Primjerice, Vispakova Zlatna džezva je druga po prodaji u kategoriji tradicionalnih kafa u Sloveniji. Smatramo da u tom pravcu postoji ogroman potencijal, te da naše kompetencije i pozicije na tržištu u tom smislu jačaju iz godine u godinu", istakao je Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS Holdinga.

U 2021. godini u AS Holdingu se nadaju postepenoj normalizaciji tržišta i to već od drugog kvartala, nakon svih negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 virusa. Fokus ostaje jačanje pozicija na postojećim tržištima, ali i otvaranje novih tržišta u Istočnoj Europi i Sjevernoj Africi.

Izlazak Velike Britanije iz EU i izostanak pravovremene reakcije organa države BiH doveo je do toga da nemamo potpisan Ugovor o slobodnoj trgovini gdje su nas 1. januara dočekale takse.

"Novonastala situacija djelomično nam remeti planove i ugrožava pozicije građene proteklih dvadeset godina", navode u kompaniji AS Holding.