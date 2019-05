HET na gubitku zbog havarije u HE Dubrovnik

Proizvodnja u Hidroelektrani Dubrovnik mjesecima je obustavljena. Još se tačno ne zna kada će turbine ponovo biti pokrenute, ali se već zna da su Hidroelektrane na Trebišnjici zbog ovoga mnogo izgubile.

Kako je rečeno ATV-u gubici su dostigli 12 miliona maraka. Po planu, HET je do aprila trebalo da proizvede 370 Gwh električne energije, a proizveli su svega 137.

"Mi smo u minusu nekih 230,5 GWH električne energije, a ako se to preračuna u finasijski iznos to je velika količina, ogromna količina. Po nekoj prosječnoj cijeni od 50 KM po megavat času električne energije, to ispada 11,6 miliona maraka. Mi smo u minusu 11,6 milona marka samo od električne energije, dakle od proizvodnje," rekao je Ljubo Vuković, finansijski direktor HET-a.

Plat čini 62,5 odsto HET-ove ukupne proizvodnje, a Grančarevo 37 odsto. Gubitke su umanjili zahvaljujući ugovoru sa HE Čapljina. Zbog havarije u dubrovačkoj hidroelektrani, manje para imaće mnogi. Osim HET-a gube i grad Trebinje, ali i opština Bileća. Za ATV prvi čovjek Trebinja kaže da će, prema procjenama, zbog ovoga u gradskoj kasi biti manje oko dva miliona maraka. Mirko Ćurić napominje da će na sve načine pokušati doći do novca da ne bi investicije bile dovedene u pitanje.

"Prije svega ako ne bude drugog rješenja mi ćemo biti prinuđeni da se kreditno zadužujemo, a obzirom da grad Trebinje nije previše zadužen mislim da je to nešto neophodno, kako ne bi trpjele investicije. A imamo i spor sa Bobar bankom, gdje bi trebalo u narednom periodu očekivati određena sredstva," rekao je Mirko Ćurić.

Proizvodnja električne energije u HE Dubrovnik zaustavljena je od 10. januara, zbog havarije na postrojenju, u kojoj su stradala tri radnika. Prema informacijama iz Hrvatske, havariju su prouzrokovali kablovi, koji spajaju proizvodno postrojenja sa trafostanicom. Riječ je o prvom teškom incidentu za 55 godina rada Hidroelektrana Dubrovnik.

Kada će HE Plat ponovo početi da radi niko ne zna. Još nikada nije ni došlo do zvaničnog sastanka između predstavnika hrvatske Elektroprivrede i Elektroprivrede Republike Srpske. Prema nekim informacijama, dubrovačka hidroelektrana na mreži bi mogla da bude tek prvog septembra, ali u HET-u kažu da sumnjaju.