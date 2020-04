Gorivo najskuplje u Hercegovini

Proteklih dana cijene goriva su padale osim u istočnoj Hercegovini. U Trebinju je skuplje nego u ostalim dijelovima Republike Srpske.

Svega 10ak minuta vožnje od Trebinja litar dizela jeftiniji je čak 30 pfeninga.

Na pumpi u Ivanici, udaljenoj svega dvadesetak kilometara od Trebinja, cijena litra dizel goriva je ispod dvije marke, tačnije 1.91. A na pumpama u Trebinju cijena litar dizel goriva je viša od 2 marke, tačnije 2,19.

Hercegovci su ljuti na pumpadžije. Ipak, priznaju da nisu puno iznenađeni jer je gorivo u toj regiji uvijek skuplje nego u komšiluku.

"Inače ti privatnici cijene određuju po svom nekom ćeifu te cijene goriva. Čas ga obore čas ga podignu".

"To je lično meni jedna apsurdna i nejasna situacija".

"Pa po običaju Hercegovina je uvijek najskuplja".

"To nije ništa novo to je barem zadnjih 30 godina tako. Brčko i Sarajevo tamo je najjeftinije, Trebinje je uvijek bilo najskuplje, kako zašto to je pitanje za nekog drugog", istakli su građani.

Ljuti su i u Savezu opština i grada istočne Hercegovine. Sa hercegovačkim pumpadžijama što prije se moraju pozabaviti inspektori, poručuju iz Saveza.

"Cijeli svijet bruju da je barel nafte 25 dolara, nikada jeftiniji nije bio u zadnjih 15 godina. Znači, nema razloga, bez obzira što se malo vozi, da se ne prati trend koji prati dvadeset kilometar daleko pumpa", rekao je Luka Petrović, izvršni direktor Saveza opština i grada istočne Hercegovine.

I neke druge cijene parale su oči Hercegovcima. Zato u Savezu ali i Udruženju potrošača kažu da će ubuduće staviti veći akcenat na ovu problematiku i o svakoj nelogičnosti obavijestiti nadležne inspektore.