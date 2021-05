U većini zemalja u jugoistočnoj Evropi raste upotreba digitalnih tehnologija i već je vidljivo da je kriza izazvana pandemijom ubrzala proces digitalizacije i digitalne transformacije.

Sa druge strane, ta kriza svjetskih razmjera koja je neminovno uticala i na industriju informacionih tehnologija, pokazala je i da IT sektor zbog svojih kreativnih potencijala i inovativnih rješenja uvijek ima šansu više, smatra Gordana Kovačević, direktorica kompanije Prointer ITSS koja posluje u sastavu Infinity International Group.

Jedna od vodećih IT kompanija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, koja je i u teškoj korona-godini otvorila nova radna mjesta i realizovala nekoliko značajnih projekata za pomoć biznisu i široj društvenoj zajednici, nedavno je dobila još jedno priznanje. Kompanija Hewlett Packard Enterprise, svjetsko ime u informatičkoj tehnologiji, Prointeru je dodijelila status partnera godine.

To je samo jedno od brojnih priznanja Vašoj kompaniji, ali je ipak stiglo u prilično izazovnoj i teškoj godini. Kako ste u tome uspjeli?

Godina jeste bila teška, ali nas je mnogo čemu i naučila. Prije svega, koliko je važno da u ovakvim situacijama postoje IT kompanije koje posluju na domaćem tržištu i sa njim dijele i dobro i loše. Takođe, koliko je važno graditi tim i edukovati kadar koji može da odgovori na sve izazove. Zato ne treba da čudi što mi iz godine u godinu imamo sve više stručnjaka koji stalno unapređuju svoja znanja i stiču sertifikate i licence iza kojih stoje vodeći globalni IT lideri. Upravo to logično najviše i jača poziciju kompanije kakva je Prointer na tržištu. Kreirajući takve stručne timove, zajednički stvaramo moderno i napredno poslovno okruženje. Upravo to je prepoznala i ugledna kompanija HPE, ali i mnogi prije nje.

Mnogima je najveći izazov bio kako sačuvati kadar u godini koju su, između ostalog, obilježila i masovna otpuštanja. Umjesto toga, Prointer je zaposlio nove ljude i otvorio nova radna mjesta. Imate li „recept“?

Naš prevashodni cilj bio je da sačuvamo kadar i u tome smo uspjeli. Trudili smo se da nastavimo sve ono što smo i prije krize planirali, u smislu usavršavanja ljudi i razvoja potencijala. Bili smo svjesni da svaka kriza dođe i prođe, ali ljudi su ono što ostaje. Zato smo nastavili i sa novim zapošljavanjem, a kroz kampanju „Pokreni karijeru“ privukli smo i neke nove stručnjake raznih profila. Na taj način smo otvorili vrata svima onima koji žele da rade, uče i oprobaju se u vještinama koje nisu ni slutili da posjeduju. Mislim da s pravom možemo da se pohvalimo da smo u proteklih godinu dana zaposlili skoro 80 novih radnika koji su postali dio naše IT priče upravo zbog stručnosti i talenta.

S obzirom na Vaše dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti, mislite li da bi to što su savremene tehnologije i u krizi dokazale da su nezamjenjive u svakodnevnom životu moglo biti vjetar u leđa IT sektoru?

Svakako. U ovoj krizi se posebno pokazalo da je korišćenje savremenih tehnologija za mnoge bilo spas, a upravo zahvaljujući njima neki su i u ovo teško vrijeme pokrenuli biznis i realizovali mnoštvo sjajnih ideja. Takođe, IT sektor je dokazao da je branša koja nudi ogroman potencijal i u kojoj svoje mjesto mogu naći stručnjaci iz raznih oblasti, ne samo oni sa tehničkim zanimanjima. Činjenica je da nije lako ići u korak sa modernim tehnologijama koje se sve brže mijenjaju i sve više napreduju, ali upravo zato mi nikad nismo odustali od kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih uz praćenje novih trendova, jer je to sigurna investicija za budućnost.

Da li je značaj IT sektora dovoljno prepoznat i na našem prostoru? Koliko se u njega ulaže, u svakom smislu te riječi?

Iako mnogi vole da kažu da je IT budućnost, on je već odavno naša sadašnjost. Mislim da više nema dileme da je usvajanje i osvajanje globalnih tehnologija koje ćemo prilagoditi lokalnim potrebama, nešto bez čega nema kvalitetnog poslovanja. Zato je vrijeme da ne samo javni sektor, već i male i srednje kompanije uz vladine podsticaje uvedu savremene tehnologije zarad povećanja produktivnosti. Ne vidim da iko može osporiti da svi zajedno, od najmanjeg do najvećeg biznisa, moramo ulagati u tehnologije i osvajati ih, mnogo više nego do sada. Takođe, u vrijeme brojnih ograničenja zbog pandemije, kad smo prilično okrenuti sami sebi, imamo priliku da u mnogo većoj mjeri ukažemo povjerenje domaćim snagama i stručnjacima. A u IT sektoru ih zaista imamo.

Nedavno ste preuzeli “kormilo” kompanije, kako je vidite u budućnosti?

Svakako da je namjera da zadržimo lidersku poziciju u IT sektoru u Bosni i Hercegovini, ali i da u još većoj mjeri postanemo, da slikovito kažem, motor razvoja inovativnih rješenja. Zato bez dileme „punim gasom“ nastavljamo da okupljamo najbolje i najstručnije, jer samo se sa znanjem može napraviti pravi iskorak. Našim klijentima ćemo nuditi kvalitetna i najsavremenija softverska rješenja koja će im olakšati svakodnevno poslovanje. Da bi uspjeh bio izgledan moraju se pratiti svjetski trendovi, a ključno je što mi u Prointeru vjerujemo da je to moguće i ovdje, gradeći kompaniju u Banjaluci. Tako ćemo i ovaj grad i zemlju ucrtati na globalnoj mapi kompanija koje nude kvalitet i stvoriti klimu da ozbiljni partneri, velika imena ovog biznisa još otvorenije sa nama zakorače na ovo, a mi i na mnoga druga tržišta.

Jesu li u planu još neke aktivnosti kojima biste pomogli društvenoj zajednici, poput prošlogodišnje kampanje za pomoć mikro biznisu?

Naša kompanija se od prvog dana ponašala kao društveno odgovorna i uvijek je bila dio važnih poslovnih, naučnih, sportskih i kulturnih manifestacija. U startu smo prepoznali potrebu da kad god možemo pomognemo mladim talentima, studentima i sportistima i sigurno će tako biti i ubuduće. Po izbijanju pandemije, osim pomoći zdravstvenom sektoru i brojnih humanitarnih akcija, procijenili smo i da je pomoć mikro biznisu u Srpskoj prijeko potrebna. Zahvaljujući našoj kampanji “Mikro znači više”, novčanu i stručnu pomoć u ukupnom iznosu od 117 hiljada KM dobila su 53 mala preduzetnika. Prointer je, takođe, bio zlatni sponzor projekta „eDomaće“, prve takve platforme na našim prostorima na kojoj su se brojni privrednici iz Republike Srpske besplatno registrovali i povezali sa svojim partnerima i klijentima.

Definitivno nećemo se na ovom zaustaviti. Kako bismo još značajnije istakli misiju naše kompanije uskoro ćemo i kroz fondaciju u okviru grupacije objediniti sve naše želje da podržimo mnogo toga dobrog u našoj zajednici, a dio toga će svakako biti i društveno odgovorni projekti. Želja nam je da time i druge uspješne kompanije podstaknemo da dio svog uspjeha dobrim vrate podržavajući projekte koji pružaju ruku onima koji to zaista zaslužuju.

U svakom slučaju, i kad kriza prođe, bićemo tu da pomognemo.