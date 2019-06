Fiskalnim računima do stana, koverta jedini trošak u igri

Kupovina koverte, i to pod uslovom da je nemaju, biće jedini trošak za građane koji kupuju u Republici Srpskoj, u nagradnoj igri čiji je cilj sakupiti deset fiskalnih računa bilo koje vrijednosti, a koji im mogu donijeti stan u Banjaluci.

Kako je za "Nezavisne" pojašnjeno u Udruženju ekonomista SWOT Republike Srpske, uz čiju saradnju se realizuje ova nagradna igra, računi u kovertama potpuno besplatno moći će se predati u bilo kojoj pošti na teritoriji Republike Srpske.

"Obaveza učesnika nagradne igre je da na koverti napišu ime, prezime, adresu i broj telefona te naziv nagradne igre i predaju je na poštanskom šalteru ili ubace u poštansko sanduče. Veoma je važno napomenuti da u nagradnoj igri neće moći da učestvuju lica mlađa od 18 godina pa molimo sve građane da na koverte ne stavljaju imena maloljetnih članova porodice", kažu u ovom udruženju.

Kako će se tačno zvati nagradna igra i kada zvanično počinje, biće poznato kroz nekoliko dana kada bude usvojen pravilnik koji je u završnoj fazi izrade. Tada će biti objelodanjeni i ostali tehnički detalji, ali bez obzira na to, građani mogu da sakupljaju račune i slipove (potvrde plaćanja karticom), a važiće svi oni izdati od 1. juna.

Podsjećamo, nagradnu igru je pokrenulo Ministarstvo finansija Republike Srpdke, a nagradni fond iznosi 800 hiljada maraka.

Glavne nagrade su pet stanova u Banjaluci, čiji će budući korisnici, zajedno s ostalim dobitnicima robnih nagrada, biti izvučeni u nekoliko krugova u septembru.

Pravo učešća imaju sva punoljetna lica s registrovanim prebivalištem ili boravištem na teritoriji BiH, uz uslov da su fiskalni računi iz Republike Srpske.

Igra je organizovana u cilju borbe protiv sive ekonomije, a Vlada Republike Srpske je posegnula za mjerama koje su se pokazale kao efikasne širom Evrope. Možda najbolji, a ujedno i najbliži, primjer je susjedna Srbija.

U 2018. godini organizovan je drugi ciklus nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" kroz dva kruga u trajanju od po mjesec dana.

Za vrijeme trajanja nagradne igre građani su poslali 107.322.950 fiskalnih računa i slipova, odnosno 10.732.295 koverata.

Prema istraživanju građana, koje je sproveo IPSOS, u nagradnoj igri je učestvovao 41 odsto stanovništva, po čemu je ova nagradna igra među najuspješnijim u Evropi.

U istraživanju čak 35 odsto građana je izjavilo da ih je nagradna igra podstakla da uzimaju fiskalne račune, a 13 odsto da ih je podstakla da plaćaju karticom. Podrška građana borbi protiv sive ekonomije je kao i prošle godine na izuzetno visokom nivou od 90 odsto.

Banjalučanka Vesna B. kaže kako je već sakupila dovoljno računa da pošalje dvije koverte.

"Čekam preciznije informacije, a do tada sakupljam račune. Do sada sam uzimala samo one veće nakon kupovine u trgovini, ali s obzirom na to da vrijednost nije bitna, uzimam i one od jutarnje kafe. Pretpostavljam da će konkurencija za nagrade biti ogromna, ali ko ne bude poslao račun, nema čemu ni da se nada", zaključila je ona.

OSNOVNE INFORMACIJE

- Potrebno sakupiti deset računa ili slipova

- Vrijednost na računu nije bitna

- Nema poštanskih troškova

- Važeći su svi računi od 1. juna

- Maloljetna lica ne mogu učestvovati

- Pet stanova glavne nagrade

- Izvlačenje u septembru

- Nekoliko nagradnih krugova

- 800 hiljada maraka nagradni fond