Firmu osnovala sa četiri godine: Djevojčica ideju za biznis dobila poslije uboda pčele

Mikaila Ulmer, 15-godišnja djevojčica iz Ostina u Teksasu, inspiraciju za svoj biznis dobila je nakon što ju je ujela pčela, a sada planira da širi poslovanje firme koju je osnovala kada je imala četiri godine, prenosi portal Bankar.me.

Mikaila Ulmer je, naime, izvršna direktorica firme "Me & the Bees Lemonade", koju je pokrenula nakon što ju je porodica ohrabrila da se prijavi na lokalno takmičenje mladih u biznisu.

Djevojčicu je kad je imala četiri godine ujela pčela dok je smišljala kakav posao da pokrene, a nakon početnog straha i bola zbog ujeda vrlo brzo je postala fascinirana pčelama saznavši koliko su važne za ekosistem.

Tada je odlučila da učini nešto što će pomoći da se spasu pčele, pa je počela da prodaje limunadu zaslađenu lokalnim medom i poklanjala je dio dobiti organizacijama koje se bore za spas pčela.

Limunadu, napravljenu po posebnom receptu njene prabake Helen, djevojčica je 2015. predstavila u jednoj televizijskoj emisiji i dobila 60.000 dolara od biznismena Dejmonda Džona.

Nakon toga nastupala je na brojnim poslovnim događajima i čak je najavila bivšeg američkog predsjednika Baraka Obamu na Samitu žena SAD.

Danas se "Me & Bees" nalazi u više od 1.500 trgovina širom SAD, uključujući gigante maloprodaje, poput Whole Foods, Wegmans i The Fresh Market, zajedno sa sve većim brojem restorana, prikolica za hranu i kompanija za dostavu prirodne hrane.

Ove godine planira da objavi dva nova partnerstva s maloprodajnim kompanijama, abBrend "Me & the Bees" proširila je i linijom proizvoda balzama za usne napravljenih od pčelinjeg voska.

Mikaila Ulmer, inače, smatra da je za moderne kompanije ključno da imaju pozitivnu društvenu ulogu.

"Nove generacije će radije kupovati od kompanija koje čine dobro ovom svijetu. To nije samo kompanija, to je društveni pokret", naglašava Mikaila.

"Sanjajte kao dijete. Djeca nemaju straha. Učiniće sve što treba da ostvare svoje snove", savjet je koji je mlada preduzetnica dala svima koji namjeravaju da pokrenu sopstveni biznis, bez obzira na njihove godine.