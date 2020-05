"Er Srbija": Redovni putnički saobraćaj od 15. juna

Avio-kompanija "Er Srbija" saopštila je da odgađa početak redovnog putničkog saobraćaja za dvije sedmice, odnosno sa 1. na 15. jun.



S druge strane, obnavljanje avio-saobraćaja do ograničenog broja destinacija (London-Hitrou, Frankfurt, Cirih i Beč), koje je najavljeno od ponedjeljka, 18. maja, biće realizovano.

U saopštenju ove avio-kompanije se navodi da je do odgađanja početka redovnog putničkog saobraćaja došlo, imajući u vidu preporuku Evropske komisije o produžavanju privremenog ograničenja.

Kako je istovremeno riječ o zemljama u kojima se nalazi veliki broj destinacija "Er Srbije", srpski nacionalni avio-prevoznik navodi da je prinuđen da odgodi pokretanje redovnog putničkog saobraćaja u okviru najavljenog reda letenja.

Zbog preporuke Evropske komisije, letovi do destinacija London-Hitrou, Frankfurt, Cirih i Beč biće obavljani u nešto manjem obimu, nego što je prvobitno planirano.

"Er Srbija" istovremeno pažljivo prati moguće ponovno otvaranje regiona i biće spremna da se fokusira i na regionalne letove, te da se prilagodi novim mogućnostima i rastu tražnje u okviru regiona.

Generalni direktor "Er Srbije" Dankan Nejsmit rekao je da su flota i zaposleni ove avio-kompanije u potpunosti spremni da odmah počnu sa obavljanjem redovnog putničkog saobraćaja, ali da to ne zavisi samo od njih, već i od odluka i smjernica domaćih, stranih i međunarodnih tijela i organa nadležnih za oblast civilne avijacije, odnosno od izmjena ograničenja u putovanjima u zemljama do kojih leti.

"Zbog toga, mi pratimo sve odluke nadležnih organa i u hodu usklađujemo naše poslovanje i planove sa realnošću", rekao je on.

"Er Srbija" je najavila ranije da će se saobraćaj obnavljati postepeno poslije pauze uzrokovane pandemijom virusa korona i različitim mjerama kojima su putovanja bila ograničena na globalnom nivou.

Saopšteno je i da će red letenja pretrpjeti određene izmjene u odnosu na plan za ljetnju sezonu 2020. godine, odnosno da će se letovi do jednog broja destinacija obavljati onom dinamikom koja je i planirana početkom godine, da će frekvencija letova do pojedinih destinacija biti smanjena, kao i da će letovi do nekoliko destinacija u ovoj sezoni biti privremeno suspendovani.

Iz "Er Srbije" navode da će nastaviće da redovno obavještavaju putnike o statusu njihovih rezervacija i neophodnim bezbjednosnim mjerama koje će se sprovoditi, te da su sve informacije dostupne na internet stranici kompanije airserbia.com.