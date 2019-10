Elektroprivreda Srpske: Uskoro reorganizacija proizvodnih preduzeća

U "Elektroprivredi Republike Srpske" najavljuju da će uslijediti reorganizacija proizvodnih preduzeća, odmah poslije reorganizacije 5 distributivnih zavisnih preduzeća, koja je u toku.

Ova javna kompanija, koja upravlja najvećom imovinom u RS, saopštila je da su prezentovali dizajn nove organizacije distributivnih preduzeća i javnog snabdjevača. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Uprave MH "ERS", resorni ministar sa saradnicima, uprave distributivnih preduzeća, sindikalni predstavnici i predstavnici konsultantskih kuća.

"Na zajedničkom sastanku, nakon prezentacije, zaključeno je da je potrebno izvršiti snažnu reorganizaciju Elektroprivrede Republike Srpske, te da je neophodno povećati produktivnost i efikasnost rada uz nagrađivanje radnika nosilaca radnih procesa, odnosno izvršiti restrukturiranje preduzeća u skladu sa zahtjevima Trećeg energetskog paketa", navode u ERS.

Proces reorganizacije u prvoj etapi kreće od distributivnih preduzeća, kako kažu, a nakon toga slijedi reorganizacija proizvodnih preduzeća.

Reorganizacija distributivnih preduzeća u ERS podrazumijeva da ubuduće distrubucije samo imaju u nadležnosti mrežu, dok će biti formiran jedan javni snabdjevač na nivou Holdinga. Takođe, na tržište se uvode i privatni snabdjevači električnom energijom.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Sindikat energetike nema potrebe da sumnja da se radi o privatizaciji ERS.

"Riječ je o o stvaranju boljih uslova u cilju povećavanja konkurentnosti na tržištu", poručuje Dodik sindikalcima.

Dodik je istakao da "Elektroprivreda” i Sindikat moraju da razumiju da je liberalizacija tržišta neizbježna, navodeći da to nije domaći izum, već da na tom principu funkcioniše ovaj sektor.

"Ako ne prihvatite liberalizaciju ne možete da učestvujete na tržištu električne energije u regionu. Sindikat treba dobro da izuči vrijeme koje dolazi. Neke stvari vlast ne može da spriječi i ne treba da to čini s ciljem da se dođe do konkurentnosti, sigurnosti i jefitinije električne energije, ako je to moguće. Ništa drugo nije u pitanju", istakao je Dodik.

I iz Elektroprivrede RS, takođe, tvrde da se ne radi o privatizaciji, te da je otvaranje tržišta u skladu sa regulativama energetske zajednice. Kažu da bi to trebalo omogućiti kupcima da sami izaberu svog snabdjevača, što ni u kom slučaju neće ugroziti poslovanje Elektroprivrede.