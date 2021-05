Dodžkoinu pala vrijednost nakon komentara Maska

Cijena dodžkoina pala je juče čak za trećinu, nakon što je milijarder Elon Mask, jedna od njegovih najvećih pristalica, virtuelnu valutu nazvao "praznom pričom" dok je vodio Saturdej najt lajv.





Posmatrači kripto valuta imali su velika očekivanja od onoga što će reći izvršni direktor Tesle i kripto-entuzijast Mask, koji se nazvao "Dodžfader", dok je bio domaćin američke komične emisije, navodi "Gardijan".

Međutim, Maskova izjava je imala suprotan efekat od onoga što su investitori očekivali.

Dodžkoin, kripto valuta slična bitkoinu koja je pokrenuta u šali, u jednom trenutku pala je za 35 odsto i dostigla 0,47 u odnosu na dolar.

Do nedjelje uveče (po britanskom vremenu) blago se oporavila i dostigla 0,49 dolara, iako je to bilo znatno ispod 0,68 dolara koliko je bila prije vikenda, nakon povećanog interesovanja investitora.

Vrijednost digitalne valute počela je naglo da opada tokom programa, koji je prvi put internacionalno emitovan na Jutjubu.

Tokom emitovanja Mask je gledaoce upoznao sa svojom majkom Maje, koja je rekla da je uzbuđena što je od svog sina dobila poklon za Dan majki, ali je dodala: "Samo se nadam da to nije dodžkoin".

U drugom dijelu emisije Maska su pitali šta je dodžkoin, a on je odgovorio: "To je budućnost valute. To je nezaustavljivo finansijsko sredstvo koje će zavladati svijetom".

Kada je član glumačke ekipe Majkl Če upitao: "Dakle, to je prazna priča?", Mask je odgovorio: "Da, to je prazna priča" i nasmijao se.

Dodžkoin je privukao pažnju nakon što je naišao na naklonost maloprodajnih investitora i pridobio poznate fanove, uključujući repera Snup Doga i basistu grupe "Kis" Džina Simonsa.

Valuta se zasniva na internetskom mimu - šaljivoj frazi ili slici koja kruži internetom - u ovom slučaju, psu šiba inu.

Čak i nakon pada, dodžkoin, koga je Mask jednom opisao kao "narodnu kripto", ostaje četvrta najveća digitalna valuta nakon bitkoina, etereuma i bajnans kovanica, prema sajtu "CoinMarketCap".