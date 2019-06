Ovo je bio jedan on naših najvažnijih sastanaka u toku ove posjete. Cilj nam je bio da obezbjedimo saglasnost Gasproma, na najvišem nivu u formi gospodina Milera, za podršku gasifikacije Republike Srpske i stvaranje boljih potencijala za snabdjevanje čitave BiH gasom", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, nakon sastanka sa Aleksejom Milerom, predsjednikom Upravnog odbora Gasproma.

"Mi smo ranije razgovarali na temu Južnog toka, imali smo određeni nivo dogovora, koji je podrazumijevao čak izradu idejnog projekta, imali smo situaciju u kojoj su snimljene neke potrebe RS, određene neke količine i sve se to zaustavilo kada je stala priča o Južnom toku. Sada se to rehabilituje, mi smo na istoj trasi. Ona podrazumijeva gasovod, primarni koji bi išao od Bijeljine, odnosno od ulaza preko Drine, pa do Banjaluke i Prijedora i imao priliku da u nekoj perspektivi izađe prema Hrvatskoj ili FBiH", kaže Dodik.

Dodik ističe da bi Gasprom finansirao izgradnju gasovoda.

"Gasovod koji bi se gradio bio bi finansiran od strane Gasproma uz naše učešće koliko možemo. Negdje oko 300 miliona evra bi koštala izgradnja tog gasovoda, sa stanicama, koje treba da pojačaju pritisak. Dogovorili smo se da se uskoro vidimo i da na operativnom nivou dogovorimo kako dalje. Do jeseni bi trebalo da se izradi, to će raditi Gasprom, projekat, a mi da se pristupu ugovaranju prolazku gasovoa kroz određene posjede, neće se ići na izuzimanje zemljišta nego će se plaćati naknada da se cijevi ukopaju", istakao je Dodik, te dodao:

"Vrijeme pred nama je da se pripremimo, važno je da dobijemo što je moguće bolje uslove za izgradnju gasovoda, ako tu bude Gasprom možda dobijemo i povoljnije cijene za sam gas. U okviru ovog dogovoreno se da se grade dvije gasne elektrane, kako je to predviđeno i u projektu Južnog toka. Jedan u Banjaluci, a jedna u Prijedoru. Sa pogonom koji se gradi u Zvorniku, na bazi ukapanja tečnog gasa, što znači da bi se volumen gasa smanjio za 600 puta i bio pripremljen za transport u one dijelove gdje gasovod neće moći doći".

Dodik ističe da se dogovoreno rješenje za RS, te da još treba da se vidi kakvi su interesi FBiH.

"Ovim smo dogovorili jedno cjelovitno rješenje za gasifikaciju RS, ostaje da vidimo koji je interes u FBiH za to. Moraćemo da modernizijemo taj gasovod i povećamo protok. Gospodin Miler poznaje sve podatke i poznati su problemi kao što je to da Savjet ministara treba dati saglasnsti za prelazak granice", kaže Dodik.