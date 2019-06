Đokić: "Jelšingrad livar" nije u krizi, moguća promjena vlasnika

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da banjalučko preduzeće "Jelšingrad livar" nije u krizi i da nije ugrožen njegov opstanak, te da je moguća samo promjena vlasnika od koje menadžment ne očekuje negativne posljedice.



"Vlada nije razmatrala opciju da bude kupac akcija i u ovom trenutku to i nije neophodno činiti", rekao je Đokić novinarima poslije sastanka sa menadžmentom i obilaska proizvodnih pogona "Jelšingrad livara".

Đokić je istakao da ovo preduzeće nastavlja da posluje i da je uspjelo da smanji gubitke iz ranijeg perioda.

"Vlada je direktnim djelovanjem putem resornog ministarstva pokazala visok nivo razumijevanja koje je dovelo do toga da se ovo preduzeće održi. Jedino tako je moguće poslovati u budućnosti i podržaćemo razvoj njihovih poslovnih aktivnosti", rekao je Đokić.

Prema njegovim riječima, postoji prostor da dio proizvodnog programa "Jelšingrad Livara" bude plasiran i u industrijske kapacitete u Srpskoj.

"To nam je zajednički cilj, a pokušaćemo da kroz kontakte koje imamo u inostranstvu preporučimo ovo preduzeće da zaključi nove ugovore", rekao je Đokić.

On je rekao da bez obzira na to što je privatni kapital dominantan u ovom preduzeću, to ne ograničava Vladu da mjerama koje su joj na raspolaganju podrži poslovanje preduzeća.

"Najvažniji oblik razumijevanja bilo je privremeno odgađanje naplate njihovih ranijih obaveza. Da je Vlada bila stroga u primjeni propisa da naplata bude izvršena prinudnim putem, odnosno blokadom računa ovo preduzeće bi već 2015. godine prestalo sa radom. Zahvaljujući tom razumijevanju oni su od 2015. godine do danas izmirili 1,7 miliona KM obaveza. Ta mjera Vlade se pokazala opravdanom i takvu politiku trebamo nastaviti", istakao je Đokić.

Prema njegovim riječima, država nekada mora da preuzme teret dijela obaveza ne na način da ih ona izvršava u cijelosti, nego da pokaže razumijevanje za period dok se kompanije ne stabilizuju i ne budu u stanju da izvrše svoje obaveze.

Generalni direktor "Jelšingrada" Miodrag Brdar zahvalio je Vladi na dugogodišnjoj podršci bez koje bi teško opstali.

"Mi se trudimo da tražimo nove poslove i da firmu dovedemo do stabilnosti i povećamo broj zaposlenih i plate. U posljednja dva mjeseca zaposlili smo sedam novih radnika", rekao je Brdar.

On je istakao da je na sjednici Upravnog odbora "Livara", čiji je bio član, prije dvije godine usmeno najavljena promjena vlasničke strukture.

"Oni nemaju interesa da ulažu ovdje i nikada nisu ni imali, ali smo imali podršku `Livara`. Mi radimo drugi tip čelika u odnosu na njih i nemaju interesa da ovdje ulažu", kaže Brdar.

Prema njegovim riječima, promjena vlasničke strukture neće uticati na proizvodnju i može donijeti boljitak jer je logično da će fabriku preuzeti firma koja se bavi proizvodnjom čelika.

"To automatski znači da će dovesti nove kupce i da će biti novih investicija. Juče sam bio u kontaktu sa predstavnicima `Livara` i za sada nema kupaca zbog čega su produžili poziv za prodaju akcija do 4. jula. Ovo je rijedak tip industrije za ovo područje Evrope i teško će pronaći kupca", rekao je Brdar.

On je dodao da su rezultati u prošloj godini bili značajno bolji i da su u odnosu na 2017. godinu smanjili gubitak za skoro 60 odsto, dok su prihodi porasli za 40 odsto.

"Za ovu godinu smo obezbijedili siguran posao do kraja septembra, imamo velike najave i sigurno će doći do povećanja obima posla. Mjesečna proizvodnja je 120 tona, a cilj nam je da je do kraja godine povećamo na 150 tona i blizu smo te realizacije", naglasio je Brdar.

On je podsjetio da su najteži udarac pretrpjeli 2014. godine kada su pale cijene nafte.

"Tada smo bili bazirani na jednog kupca iz naftne industrije u Francuskoj koji je uzimao 60 odsto mjesečne proizvodnje. Oni su propali i to je izazvalo milionsku štetu za našu firmu", napomenuo je Brdar.

"Jelšingrad Livar" izvozi 70 do 75 odsto proizvodnje na tržište zapadne Evrope, a najveći dio u Italiju, NJemačku, Španiju i Francusku.

"Imamo izuzetno jaku listu referenci jer radimo za francuske željeznice i velike njemačke kompanije. Stabilnost nam je zagarantovana", kaže Brdar.

"Jelšingrad Livar" trenutno zapošljava 140 radnika.