Đokić: Energetski sektor stabilan i u pripremi nove investicije

Preduzeće RiTE Ugljevik u ovom periodu imalo je velike izazove sa kojima su se suočili Republika Srpska i čitav svijet.

Uprkos svim rizicima, sistem je odlično funkcionisao, poslovali su vrlo stabilno i izvršili sve aktivnosti koje su planom poslovanja bile predviđene, istakao je ministar rudarstva i energetike Petar Djokić.

Osvrnuo se i na investicije koje su pokrenute u prethodnom periodu, među kojima je, kao jedna od najvažnijih, izgradnja sistema za odsumporavanje dimnih gasova.

"Mi smo to zahvaljujući promišljenosti, toga trenutka, prije nekoliko godina, donijeli važne odluke i realizovali ovu investiciju i danas mogu da kažem da će i Republika Srpska spremno dočekati trenutak kada se otvori jedna velika globalna diskusija o tome ko je veliki zagađivač i ko utiče na ugrožavanje zdravlja i života naše planete. Da će ova termo-elktrana biti ponosna na to što je uradila. To jeste veliki trošak, ali je na ovaj način spriječila da jednog dana nama neko postavi zahtjev da zatvorimo RiTE Ugljevik. To se neće desiti. Ona će sebi na ovaj način produžiti životni vijek što je i bio osnovni cilj ove velike investicije", rekao je Petar Đokić, ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srpske.

U prva tri mjeseca preduzeće je ostvarilo pozitivne poslovne rezultate u vrijednosti od milion i po KM, koliko su bili u plusu. Zbog pandemije korona virusa trenutno je prekinut i proces probnog rada odsumporavanja, kaže direktor RiTE Ugljevik - Čedomir Stojanović.

"Na zahtjev Japanske kompanije MHPS, gdje su se oni morali povući u Japan, tako je i u ugovoru navedeno, u slučaju nekih kriznih situacija da se to prekine. Mi u aprilu smo imali proizvodnju koja je 80% od planirane iz razloga što je prodaja električne energije na tržištu, zbog, kako vidimo situacije u okruženju gdje ne rade privredni subjekti, mnogo je manja potražnja, tako da radimo sa nekih 80% kapaciteta, a to će se nama odraziti na prihode. Znajući to, mi smo već sada napravili jedan plan troškova, gdje smo sveli troškove na nekih 15 miliona u ovoj godini", istakao je Čedomir Stojanović, direktor RiTE Ugljevik

U Rudniku i TE Ugljevik preduzete su sve mjere kako bi se zaštitilo prije svega zdravlje zaposlenih i održao planirani proces proizvodnje, kaže Stevanović. U prva tri mjeseca proizvedeno je 465 giga/vat časova električne energije što predstavlja 103%, 524 hiljade tona uglja i 2 miliona i 600 metara kubnih čvrste mase otkrivke, što iznosi 160% od planiranog.