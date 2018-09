Dijalog poslovne zajednice i Vlade put u budućnost

Dobar dijalog poslovne zajednice i Vlade jedan je od ključnih faktora za razvoj privrede u Republici Srpskoj. Unaprjeđenje dijaloga bio je i cilj današnje konferencije "Privreda Republike Srpske od 2019. do 2022. godine - dijalog za budućnost ". Premijerka Željka Cvijanović kaže da je dosadašnjom saradnjom sa poslovnom zajednicom izuzetno zadovoljna i da Vlada ima jasan plan šta dalje.

"Jačati rad kontrolnih organa, uhvatiti se dodatno u koštac ili borbu sa sivom ekonomijom zato što definitivno to jeste problem. On je naravno donekle riješen i to je stvar koju uvijek morate da riješavate, u kontinuitetu. Pomaci su vidljivi, ali sve to nije dovoljno, moramo ići dalje. I ono na šta ukazuje poslovnda zajednica jeste da naš dijalog mora da ostane čvrst i jak," rekla je Cvijanovićeva.

"Taj dijalog je do sad dao vidljive rezultate, a to je da imamo sporazum koji je danas ocijenjen da je realizovan sa nekih 75 odsto, a preostali dio dogovorenih mjera se realizuje i očekujemo realizaciju do kraja godine," kaže Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.

U Uniji udruženja poslodavaca i Privrednoj komori, koji su pored Vlade Srpske organizatori konferencije, kažu da se u Srpskoj mora još raditi. Imaju konkretne prijedloge kako poboljšati stanje u privredi.

"Ja ću vas podsjetiti da smo mi jedna od rijetkih zemalja u kojoj se pauze plaćaju, a ne računaju se u rad. Mi imamo zakonom regulisanu četrdesetočasovnu radnu nedelju, od koje se 2,5 sata ne radi. Kad se to preračuna to je 6,7 odsto. Predlažemo da se za toliko povećaju plate, a da se pauze kao takve koriste, a ne plaćaju," kaže Borko Đurić, predsjednik Privredne komore.

Predsjednik Srpske kaže da dobra saradnja javnog sektora, poslovne zajednice i sindikata utiče na opstanak i razvoj Republike Srpske. Poručuje i da je Srpska sada u poziciji da se kompromisima riješe, između ostalog, i ekonomska pitanja. Dobra stvar za ekonomiju, kaže predsjednik Srpske, desila se formiranjem IRB-a.

"Šesto miliona od telekoma stavljeno je u IRB, danas je portfoilio te banke preko milijardu i dnevno stanje računa prelazi sto miliona, što govori o tome da je cilj ostvaren, održiv i naravno da ima perspektivu da pomogne privredi," rekao je Milorad Dodik.

Na konferenciju su stigli brojni uspješni privrednici, predstavnici bankarskog i nevladinog sektora, te lokalnih zajednica, da razmijene savjete i iskustva. U kompaniji Prointer su uvjereni da je IT industrija budućnost. Navode pozitivan primjer Irske koja je postala najveći izvoznik softvera i to im se, kaže direktor Prointera Bojan Vujić, itekako isplatilo.

"Ono što će biti u narednom periodu jeste obezbjediti adekvatan kadar koji će biti u mogućnosti da odgovori izazovima IT industrije. I to je zadatak visoko-školskim ustanovama da modernizuju i obezbjede i na taj način obezbjede dovoljan broj stručnog kadra," kaže Vujić.

Na konferenciji je bilo riječi i o mogućnostima koje bi u budućnosti dovele do povećanja plata u Srpskoj.



Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić kaže da se do toga može doći smanjenjem javne potrošnje, poreza i doprinosa. Uslov je, kaže, i uvođenje novih tehnologija i povećanje produktivnosti. Premijerka Srpske kaže da postoje određene rezerve koje će se iskoristiti u narednom periodu i odraziti na plate radnika, kao i na rasterećenje privrede.