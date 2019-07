Da li je realno povećanje prosječne plate na 1.000 KM do kraja godine?

Republika Srpska može do kraja godine ostvariti ciljanu prosječnu platu od 1.000 KM, ocijenila je predsjednica Republike Srpske, Željka Cvijanović. Predsjednica smatra da se svaka prilika za investicije mora zgrabiti objeručke, jer bi to pokrenulo druge ekonomske aktivnosti koje bi povećale primanja. Poslodavci poručuju da kraj godine možda nije realan rok za takvo povećanje - ali da će granica od 1.000 maraka neminovno biti probijena.

"Cilj da to bude do nove godine, realno, vrlo teško je ostvariv, ali ono što mi očekujemo u narednih godinu - godinu i po dana, je da do toga stvarno dođe. Vidimo da plate rastu iz dana u dan. Dobar dio poslodavaca ima određene isplate na crno, i mi mislimo da je prosječna plata u privredi značajno veća nego što je to danas," rekao je Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Novi Zakon o podsticajima u privredi, koji je stupio na snagu prije dva dana, trebalo bi da značajnije poveća primanja u Srpskoj. I poslodavci i sindikalci očekuju da ovaj zakon ima taj efekat. Ranka Mišić smatra da poslodavci nemaju izbora i da moraju povećati plate ako ne žele da propadnu.

"Mi očekujemo da već krajem avgusta imamo prikaz isplaćenih plata u julu u realnom sektoru, koje bi trebalo - ako poslodavci odluče da primjene Zakon o podsticajima - da budu značajno povećane, jer će biti dobrim dijelom to povećanje oslobođeno poreza i doprinosa," rekla je Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Da bi došlo do ozbiljnijeg rasta prosječne plate, potrebno je povećati i minimalac, na čemu ćemo raditi sa Vladom narednih mjeseci, najavljuje predsjednica Saveza sindikata. Ekonomisti ocjenjuju da plate mogu probiti granicu od 1.000 maraka, ali da bez novog rasterećenja privrede neće biti ozbiljnijih povećanja.

"To nije nešto što je nedostižno, s obzirom da bi to trebao biti generalni rast, od 10-15 odsto prosječne plate, da bi ta plata dostigla taj nivo od 1.000 KM. Problem je u tome što će to možda statistički biti taj nivo, taj prosjek plate, a realno radnici neće toliko osjetiti to povećanje," kaže Predrag Duduković, Udruženje ekonomista "SWOT".

Predsjednica Republike Srpske kaže da su svi članovi Vlade opredjeljeni za povećanje plate na hiljadu maraka do kraja godine, i da će smatrati da je cilj ispunjen ako ga ostvare u prvim mjesecima naredne godine. Zna i šta dalje, ako se ne ispuni zacrtani cilj.

"Neću to smatrati kao neuspjeh ove Vlade, ali ću smatrati da smo onda loše procijenili naš ukupni ambijent u kojem smo planirali da je to dostižno. Znači moramo drugačije planirati, ali neću smatrati neuspjehom," kaže Cvijanovićeva.

Prosječne neto plate su u maju prvi put prešle granicu od 900 maraka, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, posljednjih mjeseci su u blagom porastu. Najviše su u oblasti finansijske djelatnosti i osiguranja - 1.385 maraka, dok je najniža u građevinarstvu - 623 marke.