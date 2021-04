Cvijanović: Za dobijanje tranše ne treba postavljati političke uslove

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da za dobijanje tranše Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ ne treba da se postavljaju politički zahtjevi, koji znače neku centralizaciju.

Cvijanovićeva je navela da bi tranša od MMF-a Srpskoj dobro došla za podršku privredi, kao i za redovno funkcionisanje budžeta, ali ako je cijena teško političko uslovljavanje onda razumije Vladu što neće da prihvati.

Ona je istakla da nije za politička uslovljavanja u vrijeme kada ljudi umiru, te da, iako Srpskoj treba novac, postoji neki red, Ustav i nešto što je propisano.

"Pregovore vodi Vlada i dajem im podršku za njihovo opredjeljenje da za novac ne možete postavljati političke uslove, koji znače neku centralizaciju", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, Vlada ima svoje planove kako da dođe do sredstava, te su, uprkos svim problemima, prihodi i povećani, a tome je dijelom doprinijelo i to što su sa republičkog nivoa uplaćivani porezi i doprinosi tokom proteklih godinu dana za ugrožene.

"U svakom slučaju, imamo i domaće resurse, ali ćemo i pokušati naći sredstva za sve što nam bude nedostajalo, što na domaćem, što na stranom tržištu kapitala. To se uvijek tako radilo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da, kao neko ko je šest godina bio na čelu Vlade i zaključio nekoliko aranžmana sa MMF-om, govori iz iskustva kada kaže da se mogu postavljati uslovi koji prave neki bolji ambijent.

"Ako možete to da objasnite na način da ćete ga praviti harmonizacijom propisa u dva entiteta - to je u redu i mi smo to prihvatali, ali da se traži nešto da se prenese na nivo BiH, zato što vam treba novac, to ne ide", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je vrijeme pandemije i da je novac MMF-a trebalo da bude angažovan na isti način kao što je bio za vrijeme velikih poplava, ukazavši da je tada postojala fleksibilnost.

"Znalo se čemu služi i znalo se da poslije toga ide neki normalan aranžman koji smo dogovarali", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da ne zna šta se to sada nalazi u MMF-u, a što se tad nije nalazilo.

"Mogli smo sa tim ljudima da pričamo, da objasnimo i kažemo u pismu namjere šta možemo, a šta ne možemo da uradimo. Sada to očito nije moguće, ali vidjećemo. Možda i dođe do određenih promjena", rekla je Cvijanovićeva.